曜熊理財：警惕10月股市波動　減息正面影響需時顯現

美國聯儲局終於宣布減息，並大刀闊斧在首次便調減0.5厘，部分投資銀行及投資者感到意外。標指及道指上周四(19日)晚齊齊創新高，市場憧憬聯儲局減息會令到美國經濟「軟着陸」，華爾街普遍接受聯儲局主席鮑威爾在經濟仍算好的情況下減息，去降低經濟衰退的風險。

道指上周四晚收市升穿42,000點，同時標指收市突破5,700點，雙雙創歷史新高。投資者見到減息0.5厘，興奮地把擔憂經濟衰退的念頭一掃而空，華爾街銀行界更樂觀地估計聯儲局在今年年底前會再減息0.25厘，在2025年會續減息1.25厘，2026再減0.25厘，並相信聯儲局會維持這鷹派減息手段去維持美國的穩健經濟發展。

港股也借勢發力，恒指即月期指由日前曾跌穿17,000點，升至上周五(20日)早上18,378點，全周升幅近1,400點，重上18,000點之上，氣勢如虹，若觀察成交量有1,700多億港元及技術走勢等，相信本周初後市仍有餘力向上。

筆者之前已提到香港經濟表現遜色的主要原因是受高息所困擾，本港利息因聯繫匯率必會逐步跟隨美息向下，展開新一輪減息周期，有助香港經濟重回正軌，香港股票基金可吼。

不過，聯儲局這次減息其中一個主因是失業率有向上伸延之勢，企圖用減息去刺激勞工市場，避免經濟陷入衰退。有投資銀行擔心，今次太早減息及減息過多，會導致之前不受控制的通脹死灰復燃。相信聯儲局之後怎樣去平衡通脹目標及減息行動，是一件非常複雜和艱難的工作。

投資者在10月份要非常審慎市場的波動。首先，傳統10月份是股票投資者避忌的月份，加上地緣政治、戰爭，以及美國大選等，都意味10月份的股市波幅會非常之大。減息對香港甚至東南亞股票市場帶來的正面影響，在9月份之後，可能要到11月份才能更明顯地在市場表現出來。

曜熊理財策略分析員