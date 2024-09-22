郭家耀：豐盛生活前景看俏　業務互補及派息吸引

憑藉專業技術及知識，加上豐盛生活旗下公司所產生的龐大協同效益，建立一個強大的網絡，並為從事多種項目的客戶，包括遍及在香港、澳門及中國內地從事物業發展、公共基建、教育及交通設施以及娛樂及旅遊行業的承辦商，提供全面「一站式」的專業服務。

根據弗若斯特沙利文於今年9月進行的市場研究，以撇除地產發展商擁有的服務公司計算物業及設施管理集團在管理的住宅屋苑單位及停車場數量方面，以及在管理的非住宅物業面積方面均排名第一；清潔及除蟲服務在環境衞生服務行業排名第一；保險服務業務在香港成立的本地保險經紀公司中排名第一；系統保安、護衛及機電工程業務在其各相關市場排名第二。

公司日前公布全年業績，期內營業額84.48億港元，按年上升8.8%。集團經調整毛利率由去年的13.1%減少至12.4%，主要由於新冠病毒相關的深層清潔及消毒工作減少，使綜合生活服務板塊的毛利率下跌所致。

集團期內錄得盈利5.01億元，按年下跌4.2%，主要由於政府補助減少；新冠病毒相關工作貢獻的溢利下降；及企業財務成本增加所致，但機電工程、保險服務、技術支援及維護和系統保安、護衛及活動服務等業務的貢獻增加，部分緩衝溢利跌幅。

若撇除政府補助的影響，集團的經調整盈利為4.753億元，按年增加6.6%。集團的現金及銀行結餘總額為6.013億元，淨負債比率為0%。每股派末期息21.4仙，連同中期息，全年派息43.8仙，派息比率為40%。公司業務有良好互補作用，派息水平吸引，股價前景樂觀。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)