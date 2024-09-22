【星期一．炒啲乜】港股愈升愈有守穩18000？惟須慎防下月...

美國減息刺激對息口敏感的地產及科網股上揚，同時人民幣強勢，港股連升6個交易日，累漲1,150點，成交突破1,700億港元，分析料減息利好作用可能持續一段時間，月底前資金料續流入港股，大市或守穩18,000點，下半年更有機會上20,000點。

然而，本周過後，就步入10月的傳統股災月，港股是否可以安然無恙、持續向好？10月的市況不時較為波動，事實上，在1987年、1997年及2008年的10月都曾發生股災，且地點不限於香港。其中，1987年10月美股爆發股災，恒指當月急插43%，自此港股10月便有股災月的傳統說法。

外圍經濟活動方面，周一(23日)日本假期休市，澳洲央行周二(24日)將召開貨幣政策會議。澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行(Westpac)首席經濟學家Luci Ellis表示，雖然聯儲局減息幅度超預期，但不會對澳洲央行的決定產生影響。「我們仍預計澳洲央行將在本周及今年餘下時間內維持利率不變。」該行預計澳洲明年2月前都不會減息。

至於經濟數據，美國周一將公布9月製造業採購經理指數(PMI)，料由47.9升至48.5，周四(26日)也有申領失業救濟人數，香港同日將公布進出口數據。數據好與壞或會為大市走勢帶來指標作用，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：宜採平衡型策略 股債並行配置

2、葉尚志：京東具追落後條件 不妨伺機吸納

3、陳樂怡：創科實業料受惠家居裝修需求回暖

4、陳鳳珠：內地旅遊業今年發展佳 國內遊需求強勁

5、曜熊理財：警惕10月股市波動 減息正面影響需時顯現

6、郭家耀：豐盛生活前景看俏 業務互補及派息吸引