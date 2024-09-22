科技5巨頭為CEO保鏢費埋單　最貴係呢一位...

全球頂級科企每年投入高價保護其行政總裁(CEO)安全，外媒列舉出5間科企的CEO保鏢花費金額，由Meta行政總裁朱克柏格(Mark Zuckerberg)奪冠，一年花費2,340萬美元。

安全服務公司LionHeart行政總裁Bill Herzog對外媒表示，公司投資保護行政總裁非常重要，尤其是如果他們是世界上最富有的人，有機會成為攻擊目標。若CEO出事，公司或在財務及聲譽上受打擊。

首先，Meta朱克柏格(朱仔)，去年安全保護費用2340萬美元，其中包括940萬美元的直接安全費用，還有1,400萬美元稅前津貼，用於朱仔及其家人的額外安保支出，除了支出最高外，而該總金額更超過其他科企的3倍。

再來是Alphabet行政總裁Sundar Pichai，去年該企支付680萬美元去保障其安全，並提供專車及私人飛機。

再者是特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，去年特斯拉向馬斯克自己旗下安保公司支付240萬美元安全服務費用，至今年2月為止，又額外支付50萬美元。

第四，英偉達於2024財年支出約220萬美元為行政總裁黃仁勳提供住宅安保及諮詢，又支付數十萬美元的監控服務及車輛駕駛服務。

第五則是蘋果公司(Apple)，為其行政總裁庫克(Tim Cook)支付82萬美元安全保護費用。