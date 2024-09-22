ONE JARDINE’S LOOKOUT錄逾3千參觀人次 料可超購15倍
2024年09月22日 15:21
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英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT，上周四(19日)公布首張價單後市場反應熾熱，集團銷售及市場總監柯穎豪表示，項目示範單位於上周四至今錄逾3,000參觀人次，預期入票數字將持續攀升，有信心今日認購登記可達800個，以首批單位50伙計，超額約15倍。
他指出，入票客源本地客及內地專才比例分別佔七成及三成，受重啟減息周期因素及項目「明升價」所帶動，項月亦吸引投資客注目，當中一成本地用家有興趣購入多於1伙用作長線收租。為回應市場，短期內將加推單位。
而項目夥拍第一太平戴維斯提供資產管理服務，第一太平戴維斯副董事總經理王麗鴻表示，一系列服務包括收租服務、洽談續租、辦理租賃手續、處理投訴、維修及保養以及報告每月租金狀況等。
此外，在租賃殷切需求下，區內呎租屢創新高，以同系跑馬地The Unit Happy Valley為例，曾有單位呎租錄逾百元。相信ONE JARDINE’S LOOKOUT日後落成呎租可達90元水平，預計未來租金回報率達6至7厘。
該項目樓高25層，提供123個單位，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打一房及三房戶型，一房單位實用面積由231方呎起，而三房單位實用面積479方呎起，另設12個特色戶，實用面積最大為1,211方呎。項目私人會所更設有區內罕有的恒溫室外泳池、健身室及多用途空間。