中原：減息無助十大屋苑周末成交　內地客投資者慢熱

減息對樓市效果不似預期，市場交投出現萎縮，中原指出，十大屋苑於周末兩日(21、22日)僅錄7宗成交，按周急跌約53.3%，並為8個星期最少。期內半數屋苑交投「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效果與2月撤辣後樓市即時反彈相比，屬天淵之別。主要由於內地客及投資客反應慢熱，對後市仍持觀望態度，未有出動入市，現時樓市由本地買家支持，因此未見即時好轉。

期內買賣最活躍為鴨脷洲海怡半島，兩日錄3宗成交，中原盧鏡豪表示，成交包括2座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，6月開價700萬元，減價後以645萬元沽出，呎價約12,262元。據了解，原業主於2012年以535萬元購入單位，是次沽出帳面獲利110萬元，單位升值約兩成。

至於紅磡黃埔花園亦錄1宗交投，該行王子健表示，單位為10期3座高層A室，實用面積約708方呎，以900萬元成交，呎價約12,712元。

另外，中原關偉豪指出，將軍澳新都城同樣錄得1宗買賣，項目2期2座低層E室，實用面積約538方呎，套三房間隔，以650萬元沽出，呎價約12,082元。原業主於2010年以349萬元購入單位，持貨14年帳面獲利301萬元，升幅達約86%。

新界區方面，東涌映灣園及沙田第一城各錄1宗，中原張奇瑋表示，映灣園10座中低層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以566萬元成交，呎價約10,404元。原業主持貨12年帳面獲利206萬元，單位升值約57%。