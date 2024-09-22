柴灣新翠花園三房戶減至578萬沽　原業主持貨8年帳蝕67萬元

樓市持續出現蝕讓交投，柴灣新翠花園三房戶減價後以578萬元售出，原業主持貨約8年帳面損失約67萬元，貶幅逾一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣新翠花園4座高層D室，實用面積約508方呎，三房間隔，叫價599萬元，最終以578萬元沽出，呎價約11,378元。原業主於2016年以645萬元購入單位，持貨8年帳面蝕讓67萬元，跌價約10.4%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋海富苑A座低層12室，實用面積約546方呎，享內園景，以463萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,480元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸1座高層E室，實用面積約814方呎，套三房間隔，叫價約1,000萬元，議價後以940萬元易手，呎價約11,548元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭11座中層A室，實用面積約675方呎，三房間隔，放盤1個月減價10.9%，以668萬元獲承接，呎價約9,896元。原業主於2016年7月購入單位，持貨8年帳面獲利30萬元，升值只約4.7%。

●世紀21奇豐鄭達昌指出，大圍居屋美柏苑低層6室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價410萬元，放盤1個月，減至406.8萬元未補價第二市場價沽出，呎價約9,101元。

●美聯葉容生表示，粉嶺逸峯中層D室，實用面積約616方呎，三房連套房間隔，成交價708萬元，呎價約11,493元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659方呎，屬園景三房戶，年11放盤叫價920萬元，累減約197.2萬元，以約722.8萬元成交，呎價約10,968元，為同類型單位近4年新低價。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑A座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤不足24小時即以300萬元未補價第二市場價售出，呎價約4,651元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋兆禧苑B座高層15室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以345萬元已補價自由市場，呎價約8,313元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期11座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價540萬元，放盤約半個月減至510萬元成交，呎價約13,719元。

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