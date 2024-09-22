新盤市場周末25宗成交　各項目收票反應理想

多個新盤醞釀登場，周末兩日(21、22日)一手交投未見突破，市場錄約25宗成交。事實上，近日開價的樓盤收票反應理想，銷定了一批購買力，其中元朗站現樓項目收票3天累錄逾2,500張入票，超額逾15倍。至於黃泥涌跑馬地項目認購登記亦有約800個，超額約15倍。

ONE JARDINE’S LOOKOUT錄逾3千參觀人次 料可超購15倍

他指出，入票客源本地客及內地專才比例分別佔七成及三成，受重啟減息周期因素及項目「明升價」所帶動，項目亦吸引投資客注目，當中一成本地用家有興趣購入多於1伙用作長線收租。為回應市場，日內將加推單位。

而項目夥拍第一太平戴維斯提供資產管理服務，第一太平戴維斯副董事總經理王麗鴻表示，一系列服務包括收租服務、洽談續租、辦理租賃手續、處理投訴、維修及保養以及報告每月租金狀況等。

此外，在租賃殷切需求下，區內呎租屢創新高，以同系跑馬地The Unit Happy Valley為例，曾有單位呎租錄逾百元。相信ONE JARDINE’S LOOKOUT日後落成呎租可達90元水平，預計未來租金回報率達6至7厘。

該項目樓高25層，提供123個單位，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打一房及三房戶型，一房單位實用面積由231方呎起，而三房單位實用面積479方呎起，另設12個特色戶，實用面積最大為1,211方呎。項目私人會所更設有區內罕有的恒溫室外泳池、健身室及多用途空間。

The YOHO Hub II累計收票逾2500張 超購逾12倍

資料顯示，項目第6座先後推出兩張單價，涵蓋兩房及三房戶型，折實售價683.43萬至1,312.2萬元，呎價約13,008至16,424元。

飛揚第1期兩房戶497萬沽出 呎價1.06萬元

據悉，買家為租客，見各銀行下調最優惠利率，確定市場已踏入減息週期，供樓比租樓更划算，亦預期樓價向上，因此加快入市步伐。該名買家今日首次參觀飛揚現樓，價錢合符預算，因此購入上址自用。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第1期及第2期至今共售出723伙，佔項目總數的90%，套現36億元。隨着市場已正式踏入減息周期，將帶動買家加快入市步伐，優質單位將率先被市場吸納，預期第四季市場成交將會回升，有利樓價重拾升軌。

PARK SEASONS周日沽2伙 一房戶售466萬元

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，於減息後連日錄得成交，周日(22日)再沽2伙。售出單位包括2A座11樓G室，實用面積325方呎，一房開放式廚房設計，成交價466.4萬港元，呎價約14,351元。

另一伙為兩房開放式廚房戶型，單位為第2A座15樓A室，實用面積448方呎，售價為648.7萬元，呎價約14,480元。

連同第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列今年開售至今售出831伙，套現逾52.2億元，為今年銷量最多新盤。預期在減息周期正式展開後，系列銷情將持續升溫。

啟德海灣第1期周末暫沽2伙兩房戶

另一宗成交為第2B座6樓G室，實用面積432方呎，以693萬元售出，呎價約16,042元。項目9月份至今合共售出45伙，套現逾2.8億元。

海茵莊園開放式單位421萬元沽出