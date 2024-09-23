鄧建初：減息趨勢已成　逆向思維看樓市股市

初哥於今年7月23日及8月1日兩篇東網文章中指出，按美國聯邦儲備局長鮑威爾之出爾反爾表現，配合今年11月5日世界關注、影響全球經濟至深的美國總統大選，應會在9月開始減息，僥倖測中。

事實上，當初聯儲局信誓旦旦謂通脹需回落2%以下，才會進行減息，然而基於現時的大選形勢，為求增加執政黨勝算，已不顧一切。近期市場共識本來是1/4厘，但諾貝爾經濟學得獎者忽然幫口說應減半厘，於是上周三晚一錘定音，大減半厘。鮑威爾更露口風往後仍有減息空間，市場共識11月7日議息再次減息之機會大增。

話雖如此，當11月總統大選塵埃落定，會否一如預期般減息，要看屆時的經濟及通脹數據才可決定。惟有一點肯定的是，基本上未來一段時間內利率應不會回升，往後減息行動可望持續，除非通脹高至不能忍受程度。

美股道瓊斯指數是以價格加權指數為基礎，舞動最大的幾隻成分股，即可推上指數，翻手為雲，覆手為雨。

事實擺在眼前，美股企在高位，是靠國際性巨企的美股七雄支撐大市。眾多股票皆由高位回落甚多，包括由股東巴菲特手持重倉之西方石油及美國銀行等。

美國本土經濟並非如想像般好，先有地區銀行倒閉潮，繼而持續有知名大企業全球炒人，零售業倒閉量亦激增，與美股道指納指屢創新高之歌舞昇平表現有天淵之別。由於外強中乾，估計減息趨勢還會持續一段時間。同美元掛鈎之港元，跟隨美息亦步亦趨，事前眾多評論謂香港加息幅度不完全跟足美息，今次或會不緊貼減息。不過金管局帶頭迅速下調基準利率半厘，迫使銀行跟隨減1/4厘。

港股近期由9月12日至9月20日連續6個交易日共升1,147點，升破頭肩底形態頸線，後抽回落後，只要不跌破極點高位18,071(收市價計)、及牛熊分界線約在17,680點，根據量度升幅，可見19,700點。

樓市方面，因租金持續上升，供平過租情況下，未來料吸引優才計劃來港工作的人士，轉租為買比例增加。息口下調，發展商貨尾，部分將會轉賣為租。風向指標之長實集團入標市建局九龍城啟德項目，開始投下對本港樓市重回正軌之信心一票。樓市由谷底展開反彈，指日可待。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)