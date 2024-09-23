本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年09月23日 07:00
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    2024/09/23
    ●威鋮國際(01002)●末期業績
    ●時代集團控股(01023)●末期業績
    ●人和科技(08140)●末期業績
    2024/09/24
    ●卓能(集團)(00131)●末期業績
    ●大象未來集團(02309)●末期業績
    2024/09/25
    ●鱷魚恤(00122)●末期業績
    ●恒和集團(00513)●末期業績
    ●新創建集團(00659)●末期業績
    ●聯合醫務(00722)●末期業績
    ●新世界百貨(00825)●末期業績
    ●國際娛樂(01009)●末期業績
    ●亞太資源(01104)●末期業績
    ●盈健醫療(01419)●末期業績
    ●新興印刷(01975)●末期業績
    ●大健康國際(02211)●末期業績
    ●玖龍紙業(02689)●末期業績
    ●ISP GLOBAL(08487)●末期業績
    2024/09/26
    ●新世界發展(00017)●末期業績
    ●國浩集團(00053)●末期業績
    ●亞洲果業(00073)●末期業績
    ●新華匯富金融(00188)●末期業績
    ●黛麗斯國際(00333)●末期業績
    ●英皇文化產業(00491)●末期業績
    ●超大現代(00682)●末期業績
    ●AEON信貸(00900)●中期業績
    ●坤集團(00924)●末期業績
    ●看通集團(01059)●末期業績
    ●松景科技(01079)●末期業績
    ●HKE HOLDINGS(01726)●末期業績
    ●JBB BUILDERS(01903)●末期業績
    ●百本醫護(02293)●末期業績
    ●中國供應鏈產業(03708)●末期業績
    ●中信建投証券H(06066)●中期業績
    ●薈萃國際(控股)(08041)●末期業績
    ●萬星控股(08093)●末期業績
    ●光榮建築(09998)●末期業績
    2024/09/27
    ●中華汽車(00026)●末期業績
    ●達力集團(00029)●末期業績
    ●宏輝集團(00183)●末期業績
    ●亨泰(00197)●末期業績
    ●中國天化工(00362)●末期業績
    ●百利大(00495)●末期業績
    ●實力建業(00519)●末期業績
    ●德泰新能源集團(00559)●末期業績
    ●森美控股(00756)●末期業績
    ●遠見控股(00862)●末期業績
    ●中證國際(00943)●末期業績
    ●綠色能源科技集團(00979)●末期業績
    ●寰宇娛樂文化(01046)●末期業績
    ●毅興行(01047)●末期業績
    ●源宇宙教育(01082)●末期業績
    ●星凱控股(01166)●末期業績
    ●京維集團(01195)●末期業績
    ●傳遞娛樂(01326)●末期業績
    ●華章科技(01673)●末期業績
    ●TBKS HLDGS(01960)●末期業績
    ●金至尊集團(02882)●末期業績
    ●HSSP INTL(03626)●末期業績
    ●濠亮環球(08118)●末期業績
    ●寶聯控股(08201)●末期業績
    ●宏強控股(08262)●末期業績