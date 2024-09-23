本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年09月23日 07:00
東網電視更多新聞短片
2024/09/23
●威鋮國際(01002)●末期業績
●時代集團控股(01023)●末期業績
●人和科技(08140)●末期業績
2024/09/24
●卓能(集團)(00131)●末期業績
●大象未來集團(02309)●末期業績
2024/09/25
●鱷魚恤(00122)●末期業績
●恒和集團(00513)●末期業績
●新創建集團(00659)●末期業績
●聯合醫務(00722)●末期業績
●新世界百貨(00825)●末期業績
●國際娛樂(01009)●末期業績
●亞太資源(01104)●末期業績
●盈健醫療(01419)●末期業績
●新興印刷(01975)●末期業績
●大健康國際(02211)●末期業績
●玖龍紙業(02689)●末期業績
●ISP GLOBAL(08487)●末期業績
2024/09/26
●新世界發展(00017)●末期業績
●國浩集團(00053)●末期業績
●亞洲果業(00073)●末期業績
●新華匯富金融(00188)●末期業績
●黛麗斯國際(00333)●末期業績
●英皇文化產業(00491)●末期業績
●超大現代(00682)●末期業績
●AEON信貸(00900)●中期業績
●坤集團(00924)●末期業績
●看通集團(01059)●末期業績
●松景科技(01079)●末期業績
●HKE HOLDINGS(01726)●末期業績
●JBB BUILDERS(01903)●末期業績
●百本醫護(02293)●末期業績
●中國供應鏈產業(03708)●末期業績
●中信建投証券H(06066)●中期業績
●薈萃國際(控股)(08041)●末期業績
●萬星控股(08093)●末期業績
●光榮建築(09998)●末期業績
2024/09/27
●中華汽車(00026)●末期業績
●達力集團(00029)●末期業績
●宏輝集團(00183)●末期業績
●亨泰(00197)●末期業績
●中國天化工(00362)●末期業績
●百利大(00495)●末期業績
●實力建業(00519)●末期業績
●德泰新能源集團(00559)●末期業績
●森美控股(00756)●末期業績
●遠見控股(00862)●末期業績
●中證國際(00943)●末期業績
●綠色能源科技集團(00979)●末期業績
●寰宇娛樂文化(01046)●末期業績
●毅興行(01047)●末期業績
●源宇宙教育(01082)●末期業績
●星凱控股(01166)●末期業績
●京維集團(01195)●末期業績
●傳遞娛樂(01326)●末期業績
●華章科技(01673)●末期業績
●TBKS HLDGS(01960)●末期業績
●金至尊集團(02882)●末期業績
●HSSP INTL(03626)●末期業績
●濠亮環球(08118)●末期業績
●寶聯控股(08201)●末期業績
●宏強控股(08262)●末期業績