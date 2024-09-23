美團建議發行美元優先票據　用於現有離岸債務再融資

美團表示，票據的定價將透過由高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券有限公司作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。

票據條款落實後，預期公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券有限公司及其他初始買家將訂立購買協議。

公司將就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請。票據在聯交所上市不應被視為公司或票據的價值指標。