交通銀行(香港)融合金融科技創新　數字化轉型新篇章

【特約報道】近年，金融服務「線上化」已成為行業主流。交通銀行(香港)緊貼市場趨勢，積極豐富流動銀行服務的多樣性，不斷優化手機銀行介面及功能，提升客戶體驗。

個人手機銀行一站式升級理財體驗

新一代「交通銀行(香港)手機銀行」已於2024年4月矚目登場，全新介面更簡潔、更清晰易用！新一代App結合支付、定期、外匯、基金、債券等多項理財功能，滿足客戶的獨有需求。客戶不僅可按個人偏好自訂主頁賬戶的概覽排序，更可於「快捷選單」增加常用功能，打造專屬介面。新一代App亦提供遙距開戶服務，客戶毋須親臨分行，隨時隨地都可透過「遙距開戶」功能，申請開立儲蓄存款賬戶、定期賬戶及股票投資賬戶，過程簡單快捷。

除新一代App外，客戶亦可關注「交銀香港」微信官方賬號，並將個人微信賬號與交通銀行(香港)的網上銀行賬戶進行綁定，即可透過「交銀香港」微信官方賬號掌握個人銀行賬戶資料，得悉戶口最新狀況。

企業流動電話銀行 輕鬆管理企業賬戶

「交通銀行(香港)企業流動電話銀行」為企業客戶亦提供了安全貼心的線上金融服務。企業客戶可以透過流動裝置查詢賬戶和交易資料，並可配合流動裝置上的「保安編碼」及「生物認證」作登入及授權服務。

流動交易 買賣證券快捷便利

「交通銀行(香港)證券服務」流動應用程式則為客戶提供靈活易用的流動交易平台及一站式理財投資服務。客戶可24小時透過證券流動應用程式落盤，買賣交易操作簡易流暢，令客戶投資交易更快捷方便。證券流動應用程式備有「智能選股」、「持倉盈虧顯示」等功能，令客戶掌握市場資訊之餘，全面了解持倉盈虧情況，作出更佳投資決定，搶佔投資先機。

此外，證券流動應用程式亦提供申請月供股票服務功能，讓客戶配合理財需要，透過平均成本法每月定時定額買入心水股份，作出長遠投資部署。與此同時，交通銀行(香港)不斷引入嶄新數碼投資服務，全方位提升客戶體驗。客戶使用證券流動應用程式時，可利用指紋及人臉識別進行簡易登入，並使用流動保安編碼認證交易，帶來便捷及安全的服務體驗。

風險披露聲明：

‧本宣傳品只作一般性簡介，以上資料僅供參考，並非亦不應被視為購買或認購任何投資產品或服務的建議或邀請。閣下不應只單憑本宣傳品而作出投資決定。投資涉及風險。投資者應明瞭所有投資均涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。買賣投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往表現並非日後表現的指標，故在作出任何投資決定前，應詳細閱讀及理解有關投資產品之銷售文件及風險披露聲明，並應考慮閣下個人的風險承受程度、投資目標、投資年期及其他情況以評估產品是否適合閣下。投資決定是由閣下自行作出的，如有需要，應諮詢獨立專業意見。投資產品並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。以上資料由交通銀行(香港)有限公司發出，內容並未經香港任何監管機構審閱。

‧投資風險分析表由本行提供，以協助客戶了解現時的風險承擔程度和投資需要。本行對分析表所述之有關資料及建議的準確性及完整性並不負上任何責任。投資風險分析表的內容或結果並非亦不應被視為買賣投資產品的推薦、邀請或招攬。

‧證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

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