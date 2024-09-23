扭轉習慣一齊減碳　灣仔識「碳」館正式開幕

識「碳」館開幕禮上，環境及生態局氣候變化專員黃傳輝先生、環境運動委員會副主席及宣傳工作小組召集人李進秋女士、環境運動委員會主席黃傑龍教授、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士、識「碳」館營運及管理機構新生創意有限公司顧問吳衛霞女士、以及環境及生態局社區關係總監黃耀光先生（圖左至右）進行剪綵儀式。

為了提高大眾的環保意識及鼓勵社群共建更美好的環境，政府近年透過不同宣傳媒介及多元化的環保活動大力推動「碳中和」的理念，期望在2050年前實現碳中和目標。而為了加強公眾教育及宣傳「碳中和」的相關知識，環境運動委員會將前灣仔環境資源中心，即大眾熟悉的原舊灣仔郵政局翻新成為以「碳中和」為主題的展館，並命名為識「碳」館，且在眾多嘉賓的見證下，昨日正式開幕！

館內提供多元化互動環保教育體驗，包括導賞服務、互動遊戲、講座和工作坊等，教育市民從日常生活中的「衣、食、住、行」習慣做起，實踐低碳生活。

在識「碳」館開幕禮上，環境運動委員會主席黃傑龍教授、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士、環境運動委員會副主席及宣傳工作小組召集人李進秋女士、識「碳」館營運及管理機構新生創意有限公司顧問吳衛霞女士、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝先生以及環境及生態局社區關係總監黃耀光先生主持開幕儀式。

不做苦行憎 「識嘆」又「識碳」

其中黃傑龍教授在致辭時表示，識「碳」館以擁有百多年歷史的舊灣仔郵政局作為選址，凸顯了可持續的主旨。香港不是工業城市，在2014年經已碳達峰，並且目標在2035年時將碳排放減至2005年的一半，在2050年實現碳中和，即較國家政策2060年碳中和目標還要早10年。他認為，有關目標並不容易，但政府和商界都「做緊嘢」，奮進中。

他說，對大部分市民而言，未必知道上述年份，甚至不知道甚麼是碳中和，但減碳卻「一定關你事」，所以識「碳」館的誕生，就是要將減碳排放的意識普及化。簡單來說，不是叫大家做苦行僧，在「識嘆」之餘也能夠「識碳」。

識「碳」館設有四大展區，分別是大嘥鬼禮賓室，是展開「大嘥鬼特工」探秘之旅的起點，設有互動螢幕，讓大家了解如何在日常生活養成低碳習慣；識「碳」探索室，設有各式互動裝置，介紹四大減碳策略：淨零發電、節能綠建、全民減廢和綠色運輸；大嘥鬼辦公室，讓參觀者進行各種有趣的主題活動及工作坊等；以及識「碳」小花園，綠化牆身及由本地廢棄木材升級再造而成的座椅，讓參觀者體驗回收重用，升級再造的環保概念。

由即日起，識「碳」館接受個人及團體預約導賞團。歡迎有興趣的市民，瀏覽識「碳」館網頁：