滙豐One首半年千禧新客戶量按年大升近150%

滙豐One為近5000名滙豐One客戶及電競迷帶來與首度來港的LoL「世一」電競隊T1親身互動的獨家體驗。

滙豐表示，滙豐One今年首半年千禧新客戶數量按年就大升近150%。滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐去年針對千禧和Z世代的研究發現，他們除了追求高性價比的銀行服務外，更希望銀行能提供個人化的生活與娛樂體驗。

許續稱，滙豐今次以電競為媒介與大型電競隊T1合作，不但希望為他們帶來千金難求的體驗，更展現集團由客戶出發、銳意創新，為「超越一般銀行服務」的定下新標準。

滙豐去年首度踏足電競領域，支持亞洲電競體育賽事廣東話直播。滙豐昨晚（22日）舉辦全港首個大型電競隊T1見面會「滙豐One x T1《 League of One 》Party」，向近5,000名滙豐One客戶及電競迷帶來與首度來港的LoL（《League of Legends》）「世一」電競隊T1親身互動的獨家體驗。

T1在活動上除了與在場觀眾大玩遊戲外，更親身上陣，與早前成功擠身決賽的三位香港電競高手及兩位前港隊成員在LoL內一較高下。