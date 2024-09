滙豐One首半年千禧新客戶量按年大升近150%

滙豐表示,滙豐One今年首半年千禧新客戶數量按年就大升近150%。滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹指,滙豐去年針對千禧和Z世代的研究發現,他們除了追求高性價比的銀行服務外,更希望銀行能提供個人化的生活與娛樂體驗。

許續稱,滙豐今次以電競為媒介與大型電競隊T1合作,不但希望為他們帶來千金難求的體驗,更展現集團由客戶出發、銳意創新,為「超越一般銀行服務」的定下新標準。

滙豐去年首度踏足電競領域,支持亞洲電競體育賽事廣東話直播。滙豐昨晚(22日)舉辦全港首個大型電競隊T1見面會「滙豐One x T1《 League of One 》Party」,向近5,000名滙豐One客戶及電競迷帶來與首度來港的LoL(《League of Legends》)「世一」電競隊T1親身互動的獨家體驗。

T1在活動上除了與在場觀眾大玩遊戲外,更親身上陣,與早前成功擠身決賽的三位香港電競高手及兩位前港隊成員在LoL內一較高下。