惠理夥中銀香港推出日本REIT基金
2024年09月23日 13:00
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中銀香港夥拍惠理推全港首隻證監會認可日本REIT基金。圖為中銀香港個金產品助理總經理梁美怡(左)及惠理基金董事總經理亞太區分銷業務主管陳榮達(右)
惠理基金宣布與中銀香港(02388)達成分銷合作，向香港投資者推出惠理日本房地產投資信託產業基金。該基金為首隻獲證券及期貨事務監察委員會認可的日本房地產投資信託產業基金，透過投資於不同類別的日本房地產投資信託基金（REIT），協助投資者達至資本增值和產生收益。
日本REIT市場主攻一線城市，在行業分類方面十分多元化，涵蓋不同領域，包括辦公室、物流、零售、住宅、酒店以及 醫療保健等，為投資者提供豐富的投資機遇，除租金收入外，透過主動管理更可以從選股及交易增加投資價值。
惠理日本房地產投資信託產業基金旨在提供可持續的股息收益，另外除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、以及人民幣對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益，為投資者在現時投資環境中提供了具吸引力的收入來源。
中銀香港個金產品助理總經理梁美怡指出，中銀香港成為「惠理日本房地產投資信託產業基金」的零售銀行分銷商，引入首隻日本REIT基金，為客戶提供另一嶄新的投資選擇，讓客戶可更便捷地投資於日本REIT市場。客戶現可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或到中銀香港分行認購該基金。
惠理基金董事總經理 – 亞太區分銷業務主管陳榮達表示，集團感到很榮幸能夠夥拍中銀香港，將日本房地產投資信託基金引進給該行的客戶。隨着日本經濟的蓬勃發展，預計物業價格和租金將持續上升，呈現進一步的增長趨勢，此策略可以幫助投資者捉緊日本經濟復甦所帶來的收益和增長潛力。