惠理夥中銀香港推出日本REIT基金

日本REIT市場主攻一線城市，在行業分類方面十分多元化，涵蓋不同領域，包括辦公室、物流、零售、住宅、酒店以及 醫療保健等，為投資者提供豐富的投資機遇，除租金收入外，透過主動管理更可以從選股及交易增加投資價值。

惠理日本房地產投資信託產業基金旨在提供可持續的股息收益，另外除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、以及人民幣對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益，為投資者在現時投資環境中提供了具吸引力的收入來源。

中銀香港個金產品助理總經理梁美怡指出，中銀香港成為「惠理日本房地產投資信託產業基金」的零售銀行分銷商，引入首隻日本REIT基金，為客戶提供另一嶄新的投資選擇，讓客戶可更便捷地投資於日本REIT市場。客戶現可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或到中銀香港分行認購該基金。

惠理基金董事總經理 – 亞太區分銷業務主管陳榮達表示，集團感到很榮幸能夠夥拍中銀香港，將日本房地產投資信託基金引進給該行的客戶。隨着日本經濟的蓬勃發展，預計物業價格和租金將持續上升，呈現進一步的增長趨勢，此策略可以幫助投資者捉緊日本經濟復甦所帶來的收益和增長潛力。