ONE JARDINE’S LOOKOUT加推35伙　折實均價18689元

他續指，該盤自上周開價後市場反應理想，累計已接獲逾900張入票，展銷廳錄得近4,000個參觀人次。最新加推單位以中高層單位為主，而已發出價單及推出招標的單位，合計已有全盤近九成，考慮將開放式單位預留收租。

該集團銷售及市場總監柯穎豪表示，價單2號屬原價加推，包括12伙一房，8伙兩房及15伙三房，折實價429.66萬元起，折實呎價約17,088 元起。入場戶為9樓E室，實用面積231方呎。招標單位包括特色戶及四房戶。

該公司公布與英皇娛樂旗下「Oe:ffect」概念店合作，在展銷廳特設「Oe:ffectZone」，由即日起到展銷廳參觀，填妥個人資料並符合資格的參觀人士即可試玩藝人貼紙相機，每位參觀者可以獲得一次扭蛋機會，可獲旗下藝人周邊精品外，更有機會獲得5 款珍貴演唱會黑膠唱片。