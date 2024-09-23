金管局啟動「數碼港元」先導計劃第二階段

香港金融管理局宣布，今日(23日)啟動「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步探索可供個人及企業使用的新型數碼貨幣（包括「數碼港元」和代幣化存款）的創新用例。隨着「數碼港元」項目的研究由「數碼港元」擴展至對數碼貨幣生態系統更全面的探索，項目易名為「數碼港元＋」，反映金管局緊貼金融科技發展的新形勢，以全面發揮數碼貨幣的潛能。

共有11組來自不同行業的入選機構將於第二階段探索「數碼港元」和代幣化存款在3大主題上的創新用例，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付。入選機構亦會研究可供個人及企業使用的新型數碼貨幣在實際場景中的商業可行性。

第二階段的研究結果將有助金管局了解一個公私營共存的數碼貨幣生態系統中，在設計、實施和運作方面可能面對的實際問題。「數碼港元＋」項目將繼續推進技術和法律基礎的相關工作，為未來可能發行供個人及企業使用的「數碼港元」奠定基礎。

如同第一階段，金管局將向先導計劃的參與機構提供「數碼港元」沙盒，以加快其潛在用例的原型設計、開發及測試。金管局將在未來約12個月與入選機構緊密合作，共同推進第二階段的工作，並計劃在2025年底前向公眾分享第二階段的主要成果。