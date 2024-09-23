資深投資者陳秉志放售北角柯達大廈1期全幢　市值約10億

近年人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志積極出貨套現，其持有的北角渣華道321號(前稱柯達大廈1期)全幢，透過代理放售，參考附近成交，物業市值料約10億港元，呎價約6,500元。

世邦魏理仕獲業主委託以公開招標形式出售上述全幢物業。項目現有地積比率面積約153,985方呎，於1985年落成，樓高13層，地庫車庫提供27個車位，特定樓層樓底約6.8米高，設有獨立出入口、大堂及停車場。買家購入全幢即可享大廈命名權及設置大型廣告牌，非常適合醫療機構、教育機構、宗教團體、政府機構、後勤部門等用家。

該公司香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，渣華道321號與旁邊的柯達大廈2期發展商同為新鴻基物業，屬同一個地段，唯2期整座早前已經分拆出售，故最新標售項目為統一業權屬罕有。

該大廈地契以999年期批地，業主亦在早期以永久豁免書獲准可用作寫字樓及商業用途，適合各行各業。資料顯示，項目業主陳秉志於2000年以約1.4億元購入，曾於2020年放售，當時市值約15億元，反映價格明顯回落。