渣打、貝萊德及Mastercard參與「數碼港元」第二階段先導計劃

渣打香港、貝萊德及萬事達卡Mastercard將參與「數碼港元」第二階段先導計劃。新組成的三方聯盟將採用端到端方式探索代幣化投資應用案例，該潛在方案可讓投資者直接透過數碼港元或代幣化存款，向相關資產管理人購買代幣化資產並進行交易結算。

項目由渣打旗下 SC Ventures 培育的 Libeara 將與渣打香港和貝萊德合作提供平台，透過Mastercard 的「多代幣網絡」，共同推動代幣化資產的潛在發行。「多代幣網絡」為一套基礎技術，旨在提升數碼資產和區塊鏈生態系統內交易的安全性、擴展性和互通性。

參與項目的四家機構擁有共同願景，深信數碼資產市場能以可持續、公開透明及妥善管理風險的方式在香港及區內增長。區塊鏈技術的革新為提升客戶投資體驗提供了創新機遇，包括但不限於使用數碼貨幣，如央行數碼貨幣(CBDC)或代幣化存款等進行這類型代幣化資產交易的直接結算。

渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，該行去年完成金管局「數碼港元」第一階段先導計劃，重點研究離線支付的韌性和可靠性。很高興能夠參與第二階段計劃，在瞬息萬變的投資環境深入研究客戶如何能受惠於代幣化貨幣和資產，期待探索這項創新技術為客戶帶來的潛在價值，為本港數碼貨幣生態圈發展作出貢獻。