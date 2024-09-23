【優惠一覽】銀債本月底開售　銀行券商豁免多項認購費

第9批銀色債券9月30日起開始接受認購，保底息4厘，每手1萬港元。2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）之香港居民可以認購。因應新一批銀債，銀行及券商相繼推出認購優惠。

【券商】

●耀才證券

耀才證券為新舊客戶提供優先登記認購銀色債券，推出「12項全免」優惠，包括全免利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費、代收股息手續費。

此外，耀才新客開戶更可獲贈20股盈富及10股滙豐，總值高達20,000港元的迎新獎賞，以及可享港股及Ａ股「0 佣」優惠；客戶將股票由其他證券行或銀行轉到耀才，更可享高達10 騰訊及轉倉費全數回贈優惠，最高金額可達20萬元。

●輝立証券

輝立証券為客戶提供全面11免優惠認購銀色債券，包括免收取利息費、 免到期贖回費、免提早贖回費、免托管費、免認購平台費、免不動戶費、融資認購手續費低至0元、按金低至0元、融資息率低至0元、免經紀佣金及免存入費。

【銀行】

上海商業銀行為客戶提供「銀色債券」「七免」優惠認購服務，豁免項目包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。全資格人士可透過該行網上銀行或任何一間分行進行認購。

上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，銀色債券保證息率為4厘，持有人亦可選擇隨時提前贖回，靈活性大，加上在減息預期下，回報仍然相對吸引，預計今次市場對認購銀色債券的反應會熱烈。

●大新銀行

大新銀行推出認購銀色債券手續費「7免」優惠。客戶經該行認購銀色債券，可獲下列手續費豁免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費。

●工銀亞洲

中國工商銀行（亞洲）就新一批銀色債券，特別推出7大費用豁免（7免）優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，新一批銀色債券保證息率達4厘，較現時一般港元定期利率為高，加上市場預期美國聯儲局將於9月開始減息，意味着過去持續一段時間的高息環境快將結束，銀色債券可協助客戶鎖定利息收入。今批銀債屬適合銀齡族的低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。他估計認購反應理想。

●渣打香港

渣打銀行（香港）將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國即將減息，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。新一批銀色債券保證息率不少於4厘，屬於適合長者風險胃納及帶來穩定回報的投資選項，相信具一定吸引力，並相信今批的認購反應與過往相若。

●滙豐銀行

滙豐表示，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。該行會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

該行預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨着年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。該行為第9批銀色債券的聯席安排行及配售銀行。

●信銀國際

中信銀行(國際)宣布，就最新一批銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。