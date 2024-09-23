啟德天璽‧天首批182伙　開放式戶折實476.51萬起

新地副董事總經理雷霆表示，形容首批屬於「核心超值價」，定價以樓盤的條件及市況釐定，同時重視買家所追求的性價比，減息周期開始，相信資深投資者會把握機會，購入值得長期持有的物業，現時是置業好時機，對樓盤銷情充滿信心。

新地代理總經理胡致遠稱，首批單位包括7伙開放式戶，74伙一房單位，100伙兩房單位及1伙四房單位，實用面積由240至887方呎。價單提供兩種付款計劃，扣除最高13.5%折扣後，折實價介乎476.51萬至1,763.8萬元，折實呎價由17,015至24,042元。

入場單位為5座5樓B5室，實用面積240方呎，開放式間隔，折實價476.51萬元，折實呎價19,885元。呎價最低為5座5樓A8室，實用面積509方呎，折實呎價約17,015元。預計本周三對外開放示範單位，周五起收票。

資料顯示，位於啟德城中心的HENLEY PARK，於去年6月推出首批148伙，當時折實平均呎價約21,088元。位於跑道區的維港‧雙鑽於本月初推出首批141伙，折實平均呎價約18,456元，惟未正式開售。