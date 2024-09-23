新地兩大商場中秋及10.1假期人流與營業額料升10%

The Point會員10月1日作任何消費可獲贈戲票買一送一電子贈券。

新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀表示，集團斥資近千萬港元，推出雙節推廣活動，各活動致力打造地區特色，吸引更多消費者參與，當中YOHO MALL形點舉辦應節的寵物主題市集、特色餐飲區設置戶外中秋晚會、懷舊小食嘉年華及連串中秋節高額消費回贈活動等，反應相當熱烈，吸引不少市民到商場「做節」及購物，整體商場人流暢旺。

而MOKO新世紀廣場則承著全城熊貓熱潮，推動大熊貓旅遊沉浸式體驗，探索更多本地的旅遊選項，豐富本地無處不旅遊的願景，鼓勵留港消費。受惠於訪港旅客回暖及節日帶動，預期整體中秋及10.1長假期人流及生意額均按年上升。

陳續指，商場於10.1會接力加推「尋寶節攻略」及「黃金週旅客多重賞」。MOKO為旅客推出多重消費禮遇，當中包括因應旅客於香港進境內地攜帶行李物品免稅額度提高至人民幣12,000元所推出的高消費回贈獎賞，以及於10月1日推出購即賞，The Point會員同日在場內以電子貨幣作任何消費，即可免費獲贈商場戲票買一送一電子贈券。

而YOHO MALL則於10月1日起黃金周期間舉辦「國慶寶物好折購」，The Point會員消費滿指定金額，即可以低至一折好「折」購優惠價選購熱選寶物，其中包括電動模型車、耳機及咖啡機等，雙節慶主題推廣活動合共送出近500萬元消費禮遇，冀吸引更多市民及遊客到訪。

同時，團隊將持續優化配套及重組商戶組合，致力引進廣受年輕人喜愛的嶄新食肆；隨着聖誕等大型節慶即將來臨，展望年底前人流及生意額保持增長。