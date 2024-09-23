8月二手私宅蝕讓比例32.8%　虧損個案涉481宗

樓價未止跌，市場蝕讓情況仍見嚴峻。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，2024年8月錄得1,465宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面虧損佔達481宗，蝕讓比率約32.8%，按月輕微回落約0.1個百分點，於年內高位反覆浮沉。

相對地，期內二手私宅帳面獲利轉讓個案共970宗，佔比約66.2%，按月再跌約0.3個百分點，連跌兩個月，為3個月低位。至於上月平手轉售個案錄14宗，佔比按月增約0.4個百分點至約1%。

另外，數據亦顯示，今年8月每宗私宅轉手個案的平均賺幅為26.4%，連續兩個月上升，比率按月再升2.9個百分點，創4個月新高。而帳面獲利1倍或以上的個案錄431宗，佔比例維持約29.4%。

展望9月，他指出，由於市場屏息以待減息結果前，買賣仍然兩閒，加上新盤持續以低價促銷，對二手業主轉手獲利比率依然構成壓力，故料9月二手私宅轉手獲利比率將進一步跌至65%水平。平均每宗賺幅則料於25%至26%窄幅徘徊。至於減息的利好刺激，相信最快要10月才會陸續反映，冀屆時獲利比率可止跌回升。