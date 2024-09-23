尖沙咀全層商廈連紅磡共居公寓1.9億放盤

有業主趁減息放售手頭物業。高力周五(23日)獲業主委託為代理出售尖沙咀加連威老道94號明輝中心12樓全層及紅磡曲街33號全幢物業，兩項物業意向價共約1.9億港元。

其中，明輝中心位於尖沙咀加連威老道94號，出售全層總面積約13,020方呎，已分契及分間為9個單位出租，出租率100%，總租金收入約30萬，回報率近4厘。

該公司香港資本市場及投資服務部董事梁永豪表示，美國聯儲局於上周宣布減息0.5厘，本地大型銀行亦隨即下調最優惠利率至5.625%，隨着減息周期開始，市場預計年內美國將會再下調利率，物業價格有望走出谷底。

上述逾萬呎的寫字樓放售樓盤甚少，僅10個，近年尖沙咀5,000方呎以上的較大面積的寫字樓物業成交呎價約9,000元；如鐵路大廈7樓，面積約10,880方呎，成交呎價約9,594元。好時中心11樓3個單位成交呎價約8,900元。是次放售項目意向價1億元，即每方呎僅約7,680元。

另一代理出售的紅磡曲街33號全幢物業。該公司香港資本市場及投資服務部董事梁永豪稱，該物業總面積約7,000方呎，住宅部分佔五層，共約5,000方呎，現為學生共居公寓，由學生公寓營運商(iRent)營運，共提供50個房間，地舖面積約2,000方呎，分間為3個舖位，租客分別為麵店及花店等，每月總收入30餘萬。該物業將以「現狀」連租約及學生公寓營運合約出售，意向價9,000萬元，回報率可達5厘。