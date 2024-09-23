租客加快入市　沙田帝堡城兩房668萬易手

減息效應，租金又持續向上，租客加快入市，僅獲減價約11萬元，即以668.8萬元承接沙田帝堡城兩房單位「升級」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝指，柴灣居屋怡翠苑A座高層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望園景，自由市場叫價500萬元，原業主已移民不想再拖，所以願意減價割愛，最終以480萬元沽出，減價約4%，呎價約9,938元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌惠安苑D座高層2室，實用面積約848方呎，套三房間隔，叫價950萬元，以850萬元沽出，呎價約10,024元，單位屬遺產貨，原業主於1994年10月以434.5萬元買入。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園12期4座中層H室，實用面積約729方呎，套三房間隔，另設儲物房，望街景，以790萬元沽出，呎價約10,837元，上址原業主於1992年10月以350萬元買入。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋海富苑海寧閣低層12室，實用面積約546方呎，望內園景，未補價第二市場以463萬元易手，呎價8,480元，原業主於2000年3月以221.7萬元購入。

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新界區

●富堡城物業廖志財表示，沙田帝堡城3座高層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，有裝修，叫價680萬元，放盤約兩個月，外區租客7月底開始睇樓，見銀行減息，加快入市決定，減價11.2萬元，以668.8萬元購入上址，呎價約12,227元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城37座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤5個月，叫價500萬元，累減83.2萬元，減幅約16.6%，以416.8萬元成交，呎價約13,711元。

●中原龐耀昌表示，大圍及沙田9月暫錄約45宗二手買賣，較上月同期跌約兩成，其中大圍盛薈1座南翼高層D室，實用面積約686方呎，套三房間隔，享山景，叫價約1,200萬元，日前議價後以1,055萬元獲承接，呎價約15,379元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約51宗二手買賣，薈朗1座中層A6室，實用面積約283方呎，一房間隔，議價後以350萬元易手，呎價約12,367元，原業主於2016年以390萬元購入，持貨約8年蝕讓約40萬元，貶值約10.3%。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑A座低層12室，實用面積約363方呎，一房間隔，望山景，新買家為外區客，未補價第二市場叫價250萬元，雙方議價後，最終以218.8萬元成交，呎價約6,028元。

●美聯姚偉明表示，荃灣樂悠居中層10室，實用面積約435方呎，兩房間隔，叫價560萬元，放盤約兩個月，減價至552.8萬元成交，呎價約12,708元，原業主2012年8月以360萬元購入。

●中原余仲平指，荃灣過去周末錄得約6宗二手買賣，荃景花園3座高層G室，實用面積約499方呎，三房間隔，叫價520萬元，減價32萬元，幅度約6%，以488萬元沽出，呎價約9,780元，新買家為區內分支家庭。

●祥益袁思賢稱，屯門利寶大廈高層B室，實用面積約269方呎，新買家轉租為買，以253萬元購入單位，呎價約9,405元，原業主2012年以128.8萬元購入，帳面獲利124.5萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門弦海中層U室，實用面積約231方呎，開放式間隔，考慮到屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上有裝修，遂便決定以295萬元購入自住，呎價約12,771元，原業主於2019年以約376萬元購入，持貨6年多帳面虧損約81萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑B座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，新買家為綠表客，未補價第二市場以300萬元購入自住，呎價約4,651元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居11座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，叫價470萬元，減價50萬元或約11%，以420萬元沽出，呎價約7,692元，原業主於1995年7月以150萬元買人。

●中原張禮傑指，元朗朗庭園3座低層C室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價415萬元，新買家為區內租客，不甘捱貴租，決定棄租轉買，斥資396.8元購入上址自用，呎價約8,977元。

●美聯鄧涇渭稱，元朗YOHO MIDTOWN的7座高層C室，實用面積約1,026方呎，套三房連工人套房間隔，叫價1,350萬元放售，新買家為區內客，考慮到減息因素加快入市，多次議價後以1,328萬元購入，呎價約12,943元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺牽晴間4座中層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，早前叫價500萬元，獲區內客議價10萬元洽購，終以490萬元易手，呎價約11,239元，原業主2013年以340萬元購入。

●美聯葉容生稱，粉嶺逸峯3座中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，議價後以555萬元購入，呎價約10,904元，原業主2016年9月以555萬元購入，持貨約8年帳面平手離場，料需蝕使費。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園8座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，上月已補價自由市場叫價480萬元，最終一口議價32萬元成交，減幅約6%，成交價448萬元，呎價約10,394元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳廣場6座低層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望山景及河景，叫價約660萬元放盤約3個月後，獲同區客洽詢，減價約22萬元，以約638萬元成交，呎價約13,900元，新買家為首置客。

●美聯林健偉表示，將軍澳都會豪庭3座高層F室，實用面積約626方呎，最初叫價820萬元放售，放盤近1年，近日獲區內客洽詢，最終以740萬元承接單位自住，呎價約11,821元。

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