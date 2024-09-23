周樂樂：虛擬資產迎來減息紅利　市場或正復甦

虛擬資產市場回暖，回歸「6字頭」。上周比特幣周內價格從59,122美元漲至63,577美元，漲幅約為7.57%。以太坊從2,316漲至2,580，漲幅約為11.42%。降息教科書式地利好風險資產，「牛市不再」的低落情緒或被打散，同時以太坊匯率強勢上漲，或許表明場內正在恢復。

聯儲開啟降息周期即猛降50個基點，黃金價格又刷新高。「非美狂歡」替代了「美國狂歡」，日經225次日跳空上漲，恒生指數上周上漲5%。但道瓊斯指數僅上漲0.09%，納斯達克指數甚至收跌0.36%。比特幣也呈現如此趨勢，非美交易時段比特幣走強，美國交易時間相對疲軟。對此解釋可能在於：面對全球放水，非美資產是估值窪地，而美股卻已經呈現高估值。

資金流向方面，場外比特幣ETF上周流入約3.9億美元。以太坊ETF流出約2600萬美元。但以太坊價格上漲更盛，由此可見，代表場內信心的以太坊顯示，市場重啟風險偏好。交易所穩定幣存量上周減少2.4億美元，其中比特幣存量減少2億美元，故此部分穩定幣可能已經轉為購買力，買成比特幣並提出，而非買成法幣出場。

從事件性影響來看，比特幣價格站上63000美元的短期持有者成本價，突破下降通道或許在於比特幣期權的上市：增加市場規模、提升流動性、提高定價效率、降低波動性，並為投資者提供更多風險管理工具。這些變化有望吸引更多投資者，從而增強比特幣ETF的市場表現。

在美聯儲降息的背景下，比特幣和以太坊的強勁表現預示著虛擬資產市場的回暖。比特幣價格突破關鍵阻力位，而以太坊匯率的顯著上漲則反映了市場對風險資產的新評估。儘管美股市場反應溫和，但資金流向顯示投資者對加密貨幣的興趣重燃。比特幣期權的上市進一步增強了市場的流動性和定價效率，為投資者提供了新的對沖工具。展望未來，隨着市場對降息預期的消化，比特幣ETF和其他加密貨幣相關產品可能會成為投資者重新配置資產的首選。

勝利證券副首席運營官 周樂樂