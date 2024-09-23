啟德港鐵站項目開價創7年低　或低於成本價

減息後，新盤低開的情況未有改變。鄰近啟德港鐵站的地王住宅項目，推出首批182伙，折實平均呎價約19,668元，為啟德城中心逾7年首批最低，計及地價和建築成本，首批有機會屬低於成本價出售。

●啟德天璽‧天推首批折實平均呎價約19,668元

● 跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT加推35伙

英皇國際（00163）的黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT，周一(23日)加推價單2號，提供35伙，折實平均呎價約18,689元。加推單位涉及12伙一房，8伙兩房及15伙三房，折實價429.66萬元至1,094.38萬元，折實呎價約17,088元至21,250元。項目亦首度推出25伙單位於周五以招標形式發售。

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙

●西半山堅道48號UPPER CENTRAL周五首度開賣4伙

●北角海璇II四房連車位售5,168萬元

●藍田KOKO ROSSO周五招標賣3伙特色戶

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(23日)上載最新銷售安排，於周五起招標發售3伙連天台特色戶，均為兩房開放式廚房戶型。發展商指，加推希望為市場提供更多選擇。

●旺角Larchwood開放式戶做價較去年低28%