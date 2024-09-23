啟德港鐵站項目開價創7年低 或低於成本價
2024年09月23日 22:44
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減息後，新盤低開的情況未有改變。鄰近啟德港鐵站的地王住宅項目，推出首批182伙，折實平均呎價約19,668元，為啟德城中心逾7年首批最低，計及地價和建築成本，首批有機會屬低於成本價出售。
●啟德天璽‧天推首批折實平均呎價約19,668元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周一(23日)公布首張價單，提供182伙，包括7伙開放式戶，74伙一房單位，100伙兩房單位及1伙四房，折實平均呎價約19,668元，折實價介乎476.51萬至1,763.8萬元，折實呎價由17,015至24,042元。資料顯示，該地皮為發展商於2018年以高達251.61億元投得，每方呎樓面地價約17,776元。
● 跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT加推35伙
英皇國際（00163）的黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT，周一(23日)加推價單2號，提供35伙，折實平均呎價約18,689元。加推單位涉及12伙一房，8伙兩房及15伙三房，折實價429.66萬元至1,094.38萬元，折實呎價約17,088元至21,250元。項目亦首度推出25伙單位於周五以招標形式發售。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，周一(23日)再錄得2宗成交。其中，1座35樓A7室，實用面積215方呎，成交價424.5萬元，呎價約19,744元。項目於年初至今共累沽321伙，套現逾16.9億元。
●西半山堅道48號UPPER CENTRAL周五首度開賣4伙
禹洲集團(01628)曾經出租的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，周一(23日)發出首份銷售安排，將於周五以價單形式出售4伙，開放式戶折實價398.8萬元起。
●北角海璇II四房連車位售5,168萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II交投持續，周一(23日)通過招標以5,168萬元連車位售出第3座7樓A室，實用面積1,492方呎，四房間隔，呎價約34,638元。
●藍田KOKO ROSSO周五招標賣3伙特色戶
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(23日)上載最新銷售安排，於周五起招標發售3伙連天台特色戶，均為兩房開放式廚房戶型。發展商指，加推希望為市場提供更多選擇。
●旺角Larchwood開放式戶做價較去年低28%
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，新近重新沽出5樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，成交價388.8萬元，呎價約19,059元。資料顯示，該單位曾於2023年3月以541.2萬元售出，惟本月終止交易，現時重新獲承接，做價較去年低約28%。