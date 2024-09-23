中證國際盈警　料全年轉蝕最多7.2億元

年內錄得虧損主要由於(i)毛利由二零二二年╱二三年財政年度約254,000,000港元下降至二零二三年╱二四年財政年度約2,300萬港元。於二零二二年╱二三年財政年度，集團於二零二二年七月已向買家交付位於中國東莞市的物業發展項目的大部分住宅單位，為集團於二零二二年╱二三年財政年度帶來約6.97億港元之收入，利好集團之業績。但二零二三年╱二四年財政年度來自東莞項目之收入僅為約4,700萬港元。

與此同時，保健及家庭用品業務之收入亦下降至約1億港元(二零二二年╱二三年財政年度：1.72億港元)。

收入減少主要由於若干客戶於二零二三曆年年初或前後開始進行去庫存過程；(ii)於中國灤平市從事土地一級開發之聯營公司（「聯營公司」）之權益之減值虧損約289,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：76,000,000港元）；(iii)應收聯營公司款項之減值虧損約68,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：無）；(iv)中國南京市物業發展項目之發展中待售物業（「發展中物業」）之減值虧損約196,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：無）；(v)融資成本約192,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：85,000,000港元）主要關於南京項目之逾期銀行貸款；(vi)其他應收款項之減值虧損約66,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：2,000,000港元）；及(vii)應佔聯營公司虧損約68,000,000港元（二零二二年╱二三年財政年度：38,000,000港元）。上述虧損由於恢復煤礦開採許可權而撥回勘探及評估資產之減值虧損約32,000,000港元，及行政開支減少約10,000,000港元而被部分抵銷。