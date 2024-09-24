【東方日報產評】全球貿易大洗牌　中美爭霸難分解

貿易保護主義崛起是世界潮流，「去全球化」的號角早已吹響。中國與美國的貿易脫鈎，也是可見的將來一直持續的大趨勢，企業亦因為擔心地緣政治風險，紛紛重塑供應鏈、轉移生產地。不過，作為目前全球兩個最大的經濟體，要在經濟上完全分割，所需的時間恐怕數以十年計，期間的變數實在太多。對於一般升斗市民而言，身處於百年大變局中，不妨把目光放遠一點。

西方學者喜歡用「修昔底德陷阱」來詮釋中美之間如今的關係——即新興大國挑戰現有強權霸主國，雙方不可避免地陷入衝突。其出處正是來自於古希臘歷史名人修昔底德的一段話，大意指古希臘時期的強權斯巴達，對於日漸崛起的雅典心生恐懼，繼而使得兩大城邦走向對立與戰爭，最終爆發了大名鼎鼎的伯羅奔尼撒戰爭。

但少有人提到的是，伯羅奔尼撒戰爭乃一場持續了20多年的戰爭(由公元前431年至公元前404年)，期間斯巴達、雅典的聯盟打得有來有往，甚至乎到最後，取得全面勝利的斯巴達依然未能全滅雅典。這兩大城邦的恩怨亦繼續交織，後來雅典又聯合底比斯反勝了斯巴達，直到後來北方馬其頓崛起，再到羅馬帝國出現，斯巴達與雅典等一眾古希臘城邦，才逐漸淡出歷史舞台。

換言之，就算中美之間終有一戰，這場戰爭所持續的時間維度，恐怕會比一般人所設想的更長。更何況在今時今日的中美戰爭從來都是「兵不血刃」，雙方的鬥爭僅控制在貿易、科技層面，沒有全面爆發軍事戰爭。君不見俄羅斯與烏克蘭的戰事是如何深陷泥沼，哪怕是槍林彈雨的戰爭都要曠日彌久，更何況是一場不見血的經濟與科技戰爭。

誠然，如今中國已經不再是美國最大的進口來源國，被墨西哥所取代，但多年來累積豈能一朝脫鈎。除非美國願意承受貿易脫鈎所帶來的巨大衝擊，容忍突然失去平價中國貨後通脹飆升、供應短缺，否則中美的脫鈎只能是漫長且難以見到盡頭的過程。

另邊廂，目前中國正有意減少對出口的依賴，試圖發力撐起內需。惟受到大環境因素拖累，加上內地樓市泡沫爆破後的陰霾仍未完全散去，經濟模式要實現轉型也需要一段長時間。在這段期間，與美國中斷貿易也無好處，反倒是逐步降低對出口的依賴，令經濟有充足時間平穩過渡才是上上之策。

對於一般人而言，中美之爭的結果到底如何，其實並不重要，畢竟這場戰爭隨時可能跨越半個世紀，有足夠時間讓一位懵懂孩童變成白髮老人。就如同千年之前斯巴達與雅典之間的戰爭，甚至乎好不容易分出勝負之後，結果居然被新崛起強權所殲滅，實在令人唏噓。

與其揣測誰勝誰負，倒不如把握眼前機會，要知道在東南亞有無數小國受惠於供應鏈轉移，而在美國臥榻之側的墨西哥亦已悄然崛起，新興市場漁人得利，發展前景更明朗實在，投資者得擴闊視野，變陣適應新環境，發掘新商機。