專家樓評：港銀減P　供樓置業同樣受惠

減息周期正式開始，美國聯儲局於最新一次議息會議宣布減息半厘後，本港大型銀行隨即宣布減息，即最優惠利率(P)下調0.25厘，實際按揭息率由4.125厘減至3.875厘。是次減息如何令業主慳息？置業人士入市門檻又會如何下降？

現時主流按揭計劃分別為最優惠利率按揭(P按)及銀行同業拆息按揭(H按)。P按一般為P減去銀行設立的百分比，例如兩大龍頭銀行的P按是以P-1.75厘計算。H按則是以一個月銀行同業拆息(HIBOR)為基礎，一般為H+銀行設立的百分比，現時普遍銀行住宅H按是以H+1.3厘計算，並設有與P按計劃相同的封頂息率，即是當H+銀行設立的百分比與封頂息率不對等時，業主便可以兩者當中較低的息率供樓。

買家每月入息要求下降

由此可見，P的變化可同時影響P按及H按的供款開支。隨着銀行下調P息0.25厘，不論是選用H按還是P按的業主都可即時受惠。假設現時按揭貸款為500萬元，按揭年期30年，減息前的按息為4.125厘，每月供款額為24,232元；減息後按息跌至3.875厘，每月供款即時減少720元至23,512元。

除了現有業主可即時慳息，有意置業人士的入市門檻同樣可降低，如想申請500萬元按揭貸款，按揭年期30年，減息前的按息為4.125厘，買家每月入息要求為48,464元；減息後按息跌至3.875厘，每月入息要求將減少1,440元至47,024元。

現時樓價回落，加上減息周期開展，當日後銀行再調低P，每月供款額及入息要求將會進一步下跌，相信不少有意置業人士已正在注視時機入市。但要注意，現時並非所有銀行都下調P息，每間銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素，以及自身策略而決定減息步伐，對按揭業務的取態亦有所不同，有意置業人士宜貨比三家，有需要亦可向大型按揭轉介中心諮詢，協助配對至最適合的銀行及按揭計劃。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦