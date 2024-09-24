花旗銀行：聯儲局減息0.5厘　料減息接踵而來

市場憧憬已久的美國減息周期，終於在上周四(9月19日)展開。聯邦公開市場委員會(FOMC)在本輪減息周期中，首次將政策利率下調50個基點至4.75至5.00%區間。今次會議減息50個基點，反映當局由對通脹重燃的憂慮，現已轉向更關注勞動力市場的下行風險，最終局方官員以大比數支持減息50個基點。花旗分析員繼續維持今年一共減息125個基點的預測，預計今年11月及12月分別減息50和25個基點，投資者仍需留意實際減息步伐可能更快的風險。

從聯儲局公布最新的「點陣圖」中，對利率預測的中位數推算，2024年年底政策利率有2次約25個基點的減息空間。值得留意是，雖然當局上調2024年失業率預測至4.4%，與目前的4.22%接近，但局方預計2025年失業率或維持不變至4.4%，反映當局目前認為2025年失業率的升幅仍受限。但花旗分析員預計，如失業率保持每月上升約0.1個百分點，失業率或將超出聯儲局的預測水平，或為更激進的減息步伐埋下伏線。

主席鮑威爾雖然表示市場不應將50個基點視為新的減息步伐，並引述各勞動力市場指標，表明勞動力市場健康。但鮑威爾亦多次指出，是次減息50個基點標誌局方不落後於市場預期的「承諾」，這或顯示聯儲局進一步大幅減息的門檻非常低。花旗分析員認為未來數月勞動力市場或繼續展現疲態，仍需留意更快和更大幅度的減息風險。

自6月中以來，美國國債價格經歷強勁反彈，不同年期收益率全線大幅走低，其中以「中年期」收益率下跌幅度較大。從6月12日至9月23日，5年期美國國債收益率累計下跌約83個基點。我們繼續建議投資者持有中年期(約5年)的核心固定收益組合，中年期國債或更能受惠於減息周期。相對現金類資產，目前美國國債仍能在鎖定較高收益率上具有優勢。

另一邊廂，美國大選臨近，往績顯示，環球市場面臨的不確定性風險通常在大選前增加，令美國國債等「防守性資產」，在美國大選數月前直到大選結果明朗化期間表現較優異。合適的投資者可留意趁機吸納美國高評級債券。風險接受程度較高的投資者亦可考慮其他固定收益板塊，包括美國結構性證券、按揭抵押債務和高收益貸款等，為投資組合締造額外固定收益。

花旗銀行投資策略及資產配置部