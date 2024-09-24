人行將下調存準率0.5個百分點　降存量房貸息等

國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高品質發展有關情況。多項重磅政策同時推出，加大貨幣政策調控強度，進一步支持經濟穩定增長。

將降準0.5個百分點 年底或再降

其中，中國人民銀行宣布，近期將調降存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。人民銀行行長潘功勝指，將根據情況在年底進一步下調存款準備率，可能進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

再降存量房貸利率及統一最低首付

人民銀行行長潘功勝表示，降低存量房貸利率及統一房貸最低首付比例，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。統一首套房及二套房的房貸最低首付比例，將全國層級的第二套貸款最低首付比例由25%下調至15%。此存量房貸利率調降預期平均降幅0.5個百分點，預計惠及5,000萬戶家庭，1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出約1,500億元人民幣。

創設互換便利 首期規模5千億人幣

另外，他又提到創設新的貨幣政策工具，支持股票市場發展，創設股票回購增持專案債券，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

潘表示，人行第一次創設結構性貨幣政策工具支持資本市場，其中一項是證券、基金、保險公司互換便利，支持符合資格的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票交易所買賣基金(ETF)、滬深300成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，提升相關機構的資金取得和股票增持，機構透過這個工具所獲得的資金只能用於投資股票市場。潘功勝透露，首期互換便利操作規模5,000億元人民幣，未來可視情況擴大規模。談到平準基金的創設，潘表示「正在研究」。

人行將降7天期逆回購利率至1.5%

政策利率方面，人行主要負責人表示，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，維持商業銀行淨利差穩定。