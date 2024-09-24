摩通戴蒙：供應鏈從華轉移需時多年　印度於中美局勢迎巨大機遇

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)接受外媒訪問時表示，供應鏈由中國轉出需要許多年時間，隨着企業尋求供應鏈在中國之外多元發展，印度蘊藏巨大機會。惟他仍警告，由於業務搬遷複雜，這種過渡將需要數年時間。

他指，「它才剛開始，需要數年時間，所指的是5年、10年、15年，所以即使會發生，也需要很長時間，但公司正在iPhone等產品上採取這樣的做法。有的轉移速度很快，有些則需要數年時間，這對印度來說是一個龐大的機會，那些完全依賴中國的公司正關注印度、越南、馬來西亞及印尼等。」戴蒙期間討論全球貿易及國家安全的動態變化，特別是美國對中國的依賴。

戴蒙指，美國在稀土、半導體及製藥原材料等關鍵資源方面已經過度依賴中國。這種依賴帶來巨大風險，特別是在中美之間的政策分歧加劇下。他指，中國振興工業的戰略，引發人們對其在全球舞台上主導地位的擔憂。

此外，烏克蘭、俄羅斯、以色列及伊朗等地緣政治衝突，進一步加劇中美之間持續的緊張局勢。戴蒙指，這些衝突使中國直接反對美國的利益，引發人們對中美關係未來的質疑。他推測，如果目前的衝突持續，兩國之間可能會出現更多有爭議的問題。