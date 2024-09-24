陳炳強：港股有望上試兩萬關　內房股趁彈減磅

人民銀行宣布，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供更多流動性，年底前可能還會擇機再降準0.25至0.5個百分點。資深股評人陳炳強認為，人行放水除了可刺激經濟，同時亦利好港股氣氛。恒指近日在成交配合下升穿萬八關，料升勢可持續，後市有機會上試兩萬關。不過，由於放水成效仍待觀察，恒指升至兩萬關有機會獲利回吐，投資者宜趁反彈時吼位減磅，觀望政策對經濟以及資產價格的支持力度，才能進一步突破。

內地有意降低存量房貸利率，以及統一房貸最低首付比例，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。陳認為政策可利好內房股，但成效仍需時間顯現，尤其是現時投資者對房地產市場的信心仍虛怯，不妨趁板塊反彈時減磅。