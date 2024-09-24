滙豐推定息按揭首3年3.25厘　經絡：助樓按市場穩定發展

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行新增的定息按揭計劃具吸引力，雖然現時多間銀行已先後下調最優惠利率（P）0.25厘，一般新造H按及P按計劃按息為3.875厘，但仍比滙豐銀行首3年及5年定按計劃各高出0.625厘及0.725厘。另外，現時香港按揭證券有限公司推出的10年、15年及20年期定按計劃息率分別為4.99厘、5.14厘及5.29厘，息率亦較滙豐定按計劃高。

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍最低按揭計劃為3.875厘，每月供款為23,512元；滙豐銀行推出的定按計劃，3年期的利率為3.25厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,752元（7.5%）至21,760元；5年期的利率為3.15厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少2,025元（8.6%）至21,487元。

曹德明續指，息口中長期來看仍傾向下跌，但現階段拆息仍維持高水平，滙豐銀行推出的定按計劃相對較穩定，用家除可即時慳取更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險，並讓市民有更多選擇，有助樓按市場穩定發展。

根據金管局住宅按揭統計，7月份H按選用比例報89.8%，P按的使用比例報4.6%，定息按揭計劃則連續14個月保持0%。曹德明表示，相信滙豐銀行定按計劃將會吸引部分新造按揭及轉按客戶選用，料定按選用比例或有上升空間。