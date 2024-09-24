黃國英：港股仍有尋寶機會　籲留意兩大板塊

人行周二(24日)宣布推出組合拳救市，黃國英資產管理創辦人黃國英認為，觀乎大市仍具備短線動力，暫時無壞消息令「大市忽然瓜柴」，所以估計港股仍可行一段路程，在「熊市反彈」的情境下要尋寶仍有一定機會。不過由於過去幾年港股時常出現「彈完就散」的問題，所以今次都要提防，尤其是不排除有企業又再趁高配股抽水。

被問到人行推放大招救市，能否拯救內地宏觀經濟，他指內地仍存在眾多結構問題，涉樓市爆煲、生育率低、外交問題等，至於會否重蹈日本「迷失30年」的問題，他則指現時內地經濟都迷失了幾年，「迷失夠10年有幾難」，認為中央目前最重要是內地給到外界「民企可以做大做強」的信心，因畢竟股市上升始終要由科網股帶動。

他提及，日本經濟早年雖然有所迷失，但由於迅銷、資生堂等期間的出海戰術湊效，所以出現「本地通縮、企業外出成功」的現象，此銷彼長減輕日本銀行爆煲問題。

至於現時內地面對的問題，乃雖然內需市場夠大但民眾缺乏信心，而且一眾內地民企不似日企般容易出海，因為隨時會被美國打壓，所以要看相關公司能否填補一眾舊經濟股的缺點，複製美國蘋果公司（Apple Inc.）等科網巨擘屢見新猷的情況。

港股揀股方面，他提到與其聚焦恒指走勢，倒不如吼個別板塊如內險及大型科網股，因內險股不似內需股般有內捲問題，加上一旦股市上揚變相「幫手賭埋一份」，以及新業務表現可以接受，所以相關板塊可以留意。

至於聯儲局的減息行動，他指無疑減低人行顧忌人民幣走弱的擔憂，所以變相有空間出大招「搞旺個場」，估計人民幣未來升值空間亦會較高。