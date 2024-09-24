瑪利諾神父宿舍申增發展密度兩成　維持提供23伙

坐落港島赤柱村道44號的瑪利諾神父宿舍，早前已獲批活化及作住宅發展用途，最新向城市規劃委員會遞交申請，擬議增加住宅發展密度兩成至約74,069方呎，提供單位維持23伙。

上述項目為評級一級歷史建築物，建於1935年，地盤面積約82,298方呎，屬其他指定用途註明「住宅發並保存歷史建築物」地帶，2021年底已獲批在主樓以外，在東面及西面兩座增建延伸建築物，並以地積比率約0.75倍，提供共約61,722方呎住用樓面；而最新申請擬議放寬地積比率至0.9倍，並略為放寬建築物高度約0.4米主水平基準以上，以及將上蓋面積限制由約30%，增加兩成至約36%，物業層數及住宅單位維持3至4層與23伙，單位平均面積約2,947方呎。而停車位則由44個增至56個。

是次亦建議加強瑪利諾神父宿舍歷史導賞，在獲批的規劃申請中，主樓教堂和圖書館主要用於容納公用和機電設施，兩個各約237方呎的小區域，保留用於設立展板，以展示宿舍的歷史、文物和保育元素。申請人提議將教堂(地下和一樓面積約3,208方呎)，設立為文物展示室供公眾參觀，申請人亦打算將公眾免費導賞，由每年8次大幅增加至12次。