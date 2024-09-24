AlipayHK：跨境交通服務年內累計使用人次逾1000萬

電子錢包AlipayHK宣布，跨境交通服務過去一年累計使用人次超過1,000萬，反映港人在內地掃二維碼搭車、「call 車」或買高鐵票等交通場景使用率高。為更好提升出行體驗，新增本地實時「到站資訊」功能，另於10月1日推出「出行優惠Pass」。

用戶可透過「到站資訊」功能，即時查閱附近車站及巴士及小巴到站時間，提前知道車輛到站時間更好安排出行計劃，並可查詢距離最近的巴士站，甚至小巴站位置。

為回饋用戶，AlipayHK在10月起，夥內地支付寶在兩地錢包同步推出價值超過60元的「出行優惠Pass」，優惠價1港元，可乘搭本地及內地AlipayHK覆蓋的交通工具，例如本地及跨境的士、高鐵、兩地公共交通及Uber等。

此外，十一及重陽節小長假將至，AlipayHK在10月1日至10月31日期間，推出合共過萬元折扣優惠。用戶可在「北上消費專區」，領取「筆筆減」活動名額，當月在內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減288元人民幣。另約30個灣區商圈為AlipayHK用戶提供超過400款商戶優惠券，總值超過1萬元人民幣，於主頁搜索欄搜索「北上」進入北上消費專區領取。