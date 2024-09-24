ONE JARDINE’S LOOKOUT錄近千張入票　超購11倍

他指出，展銷廳已錄超過4,000參觀人次，項目快將公布銷售安排，爭取今個月內發售，計劃盡推全數已上載價單單位。

此外，美聯物業於跑馬地設立項目專門店，集團住宅部行政總裁布少明表示，香港跟隨美國減息，對樓市屬重大利好消息，預期購買力將會釋放，本月全月一手交投料增至約800宗，估計下月更有機會升至2,000宗水平。

美聯物業席區域營業董事何璦麟指出，今年截至本月22日，港島區一手買賣暫錄約1,515宗，較去年同期升逾兩倍，期內涉及成交額約311億港元，亦有約1.78倍增長，反映港島新盤需求殷切。

而該行ONE JARDINE’S LOOKOUT客源當中，投資客及用家各佔一半，亦不乏大手客戶查詢，預計項目將來實用呎租可達90元或以上，租金回報料約6至7厘。