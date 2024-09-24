全球金融中心排名港重返三甲　CIES錄550宗申請

有研究機構發布《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第3位，整體評分為749分；較今年三月上升一位，並在亞太區居首；整體評分上升8分，為前5位金融中心提升最多。

報告由英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布。港府發言人稱，報告明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力；香港評分在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」，以及「聲譽及綜合」方面的競爭力均名列前茅。香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括「投資管理」、「保險業」、「銀行業」、「專業服務」等；金融科技水平的排名亦升至第9，躋身10大金融科技中心。

當局表示，香港的資產及財富管理業務蓬勃，去年底管理的資產規模較之前一年增長約2%，至超過31萬億港元，淨資金流入接近3,900億元，按年大增超過3.4倍。香港的家族辦公室業務發展勢頭持續良好；「新資本投資者入境計劃」(CIES)自3月推出後持續反應熱烈，至今接獲申請逾550宗，預計可為香港帶來的投資金額超過165億港元。

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