Avolta向新創建收購免稅店業務Free Duty全部股權

是次收購Free Duty將全數由公司現金流中提供，毋須額外發行股份或融資安排，同時不會影響公司的去槓桿化承諾。交易完成後，Avolta在亞太地區的收入將增加2.5億瑞郎，Avolta在亞太地區將擁有340多家商店組合，遍布10個國家。

Avolta首席執行官Xavier Rossinyol指，Free Duty是香港旅遊零售市場中非常成功的企業，隨着賣方改變其投資組合策略，公司在適當時機以具吸引力的條件進行收購。

新創建集團聯席行政總裁何智恒表示，這項交易展現出新創建集團持續優化其業務組合，並為股東們釋放資產價值而作出的努力。

是項交易受到特定的結束程序限制，Avolta將與有關部門密切合作，以確保獲得相關的監管批核及其他條件。