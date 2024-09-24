中證監：支持上市公司向新質生產力方向轉型升級

中國證監會發布《關於深化上市公司併購重整市場改革的意見》，支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。當局將積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購、有助於補鏈強鍊和提升關鍵技術水平的未盈利資產收購，以及支持「兩創」板塊公司併購產業鏈上下游資產等，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。

《意見》稱，當局鼓勵上市公司加強產業整合，資本市場在支持新興產業發展的同時，將持續協助傳統產業透過重組合理提升產業集中度，提升資源配置效率。對於上市公司間的整合需求，將透過完善限售期規定、大幅簡化審核程序等方式予以支持。同時，透過鎖定期「反向掛鉤」等安排，鼓勵私募投資基金積極參與併購重組。

中證監將在尊重規則的同時，尊重市場規律、尊重經濟規律、尊重創新規律，對重組估值、業績承諾、同業競爭和關聯交易等事項，進一步提高包容度，更好發揮市場優化資源配置的作用。

另外，根據交易安排，分期發行股份和可轉債等支付工具、分期支付交易對價、分期配套融資，以提高交易彈性和資金使用效率。同時，建立重組簡易審核程序，對符合資格的上市公司重組，大幅簡化審核流程、縮短審核時限、提高重組效率。

在提升中介機構服務水準方面，當局稱，活躍併購重組市場離不開中介機構的功能發揮。證監會將引導證券公司等機構提升服務能力，充分發揮交易撮合和專業服務作用，協助上市公司實施高品質併購重組。

同時，將依法加強監管，引導交易各方規範進行併購重組活動、嚴格履行資訊揭露等各項法定義務，打擊各類違法違規行為，切實維護重組市場秩序，有力有效保護中小投資者合法權益。