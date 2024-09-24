越南憑3個十年經濟計劃　冀領導全球半導體產業...

外媒報道，越南政府為半導體發展制定藍圖，更稱找到一個神奇公式，可以令當地半導體產業每年營業額上升至1,000億美元。究竟整個計劃是怎樣？可行與否？

據氏，該公式是C = SET + 1，C代表晶片(Chips)、S代表專業(Specialized)、E代表電子(Electronics)、T代表人才(Talent)， + 1代表越南(Vietnam)。

越南政府將半導體戰略規劃為三個階段。首階段將於2020年代餘下時間進行，利用地緣政治及人口紅利吸引外資，將該國打造成半導體人才中心，集研發、設計、製造及測試基礎能力於一身。目標包括組成至少100間半導體設計企業、1間製造廠及10間測試工廠。預計年收入將逾250億美元。

第二階段則由2030年到2040年代，努力成為自力更生的全球半導體及電子中心。料半導體收入增至500億美元以上。

最後階段則於2050年達至頂峰，期望屆時越南成為行業領導者，同時掌握半導體研發，料年收入將達1,000億美元。

事實上，越南今年半導體收入料達182.3億美元，即未來還有漫漫長路要走。