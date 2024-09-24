尚悅‧嶺一房戶318萬獲承接　6年帳面貶值20%

半新盤二手單位再跌穿一手價蝕賣。元朗尚悅‧嶺一房單位，新買家睇樓後即以318.8萬元購承接，約6年帳面貶值約20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣居屋佳翠苑A座中層13室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價380萬元，放盤不足一個月，以368萬元獲承接，呎價約6,740元，新買家為綠表客，原居於九龍區，為鄰近家人居住入市自用。

●中原林龍南指，北角維港頌6座中低層D室，實用面積約574方呎，兩房間隔，享全海景，去年叫價1,600萬元，原業主已移民海外，因不想再拖，遂割價求售，以1,300萬元沽出，呎價約22,648元，原業主持貨約7年帳面需蝕讓174萬元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場11號高層C室，實用面積約466方呎，一房間隔，最終以509萬元獲承接，呎價約10,923元，原業主於2006年5月以183.8萬元購入。

●中原許永生指，長沙灣星匯居9月至今暫錄約兩宗買賣，包括1座高層F室，實用面積約776方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,200萬元，現累減72萬元，以1,128萬元沽出，呎價約14,536元。

●美聯黃家明指，牛頭角淘大花園L座高層8室，實用面積約285方呎，一房間隔，放盤約半年，近期獲外區客洽詢，並斥375萬元購入單位自住，呎價約13,158元。

●中原李浩洋表示，鑽石山星河明居D座頂層複式戶，實用面積約1,271方呎，套三房連工人套房間隔，享山景，以1,786萬元成交，呎價約14,052元，新買家為同區租客。

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新界區

●利嘉閣朱子華稱，元朗尚悅‧嶺1座低層F室，實用面積約270方呎，一房設計，新買家睇樓後即與業主議價，並以318.8萬元買入，呎價約11,807元，原業主於2018年以約399萬元一手購入，約6年帳面蝕80.2萬元，貶值約20%。

●中原張禮傑表示，元朗翹翠峰2座頂層單位，實用面積約580方呎，兩房間隔，連天台，吸引換樓客承接，單位叫價600萬元，買賣雙方議價後，減價36萬元，以564萬元成交，呎價約9,724元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳廣場1座低層B室，實用面積約758方呎，三房加儲物室間隔，原先叫價968萬元，議價後以928萬元成交，呎價約12,243元，原業主於2015年以約700萬元買入單位。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭2座高層B室，實用面積約1,118方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，獲買家「零議價」1,410萬元承接，呎價約12,612元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約55宗二手買賣，馬鞍山中心4座中層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，議價後以605萬元易手，呎價約11,590元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦暉苑中層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價468萬元，放盤1個月，以465萬元沽出，呎價約10,915元。

●中原伍錦基指，沙田第一城37座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以416.8萬元易手，呎價約13,711元，新買家為用家，原業主則於2006年以123萬元購入。

●中原黎宗文表示，沙田河畔花園A座中層2室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約378萬元，日前議價後以347萬元易手，呎價約12,900元，新買家為上車客，原業主於2015年以372萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓約25萬元。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水9月暫錄約45宗二手買賣，其中粉嶺逸峯3座高層D室，實用面積約614方呎，套三房間隔，日前議價後以693.8萬元沽出，呎價約11,300元。

●中原蔡堅濤表示，上水顯峯9月錄約4宗買賣，最新錄得中層C室，實用面積約505方呎，三房間隔，叫價約650萬元，日前議價後以533.8萬元獲承接，呎價約10,570元，新買家為外區上車客，原業主於2022年以550萬元購入，持貨約兩年帳面蝕讓16.2萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋天祐苑C座低層10室，實用面積約606方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價428萬元，議價後以388萬元沽出，呎價約6,403元，減價40萬元或約9.4%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑O座高層11室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客獲減價22萬元，未補價第二市場以388萬購入自用，呎價約6,554元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田裕樓低層21室，實用面積約482方呎，兩房間隔，獲一名區內綠表客垂青，表示熟悉該區環境，未補價第二市場以198萬元購入，呎價約4,108元。

●中原溫詩雁指，馬灣珀麗灣30座低層E室，實用面積約762方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，去年10月最初叫價998萬元，期內持續落價，本月最新叫價898萬元，減息後以878萬元沽出，呎價約11,522元，原業主持貨約4年帳面蝕82萬元，貶值約8.5%。

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