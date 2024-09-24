牛頭角連平台住宅獲6客爭購　終搶高7成以200萬拍出

減息後首場私人物業拍賣錄得多宗細價物業成交。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(24日)拍賣會共吸引約70至80人出席，並賣出3項住宅及1項農地。

拍出的住宅單位全屬銀主盤，其中以牛頭角定業樓低層連平台兩房舊樓單位的競投最熱烈，物業不提供樓契，僅開價120萬港元，獲6組客出價競投，最後搶高至200萬元拍出，較推拍價高出約66.7%，以單位實用面積約287方呎計算，呎價約6,969元；單位月租金收入約1萬元，回報率約6厘。

另外，元朗尚悦2座中層D室兩房戶，實用面積約426方呎，開拍價318萬元，獲兩組客競逐，最終搶高42萬元或約13.2%拍出，呎價僅約8,451元，較個別銀行網上估值低約18.9%。

至於，長沙灣半新盤海柏匯低層B室，實用面積約205方呎，僅開價196萬元，有3組客出價，最終以236萬元賣出，較推拍價高約20%，呎價約11,512元。單位成交價較銀行估值低約10.9%。同場推出的大埔滘農地，面積約11,836方呎，屬業主盤，以開拍價175萬元售出。