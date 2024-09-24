多個新盤周六齊開賣爭客　元朗現樓項目佔120伙

發展商推盤節奏明顯加快，多個樓盤部署周六展開新一輪銷售，元朗現樓項目開售120伙佔最多。紅磡貨尾盤重新售出早前終止交易的單位，最新做價較3年前低三成。

●元朗站The YOHO Hub II周六賣120伙

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT收近千票

●壽臣山南天第全盤3座洋房意向價10億元

東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，周二(24日)對傳媒開放2號獨立屋以供參觀。發展商指，目標是以約10億元售出全個項目3座獨立屋。上述獨立屋實用面積4,004方呎，設有升降機。客飯廳外連1,795方呎花園，設有私人泳池。1樓為寢區範圍，設有家庭廳，2樓全層為主人睡房，對上接連877方呎天台，可享開揚景觀，另亦設車庫。

●佐敦站高臨加推26伙

● 長沙灣曉柏峰周六賣10伙

● 啟德柏蔚森II上載樓書

● 啟德海灣第1期加推7伙享限時折扣

● 紅磡曼翹開放式戶338萬元重新售出

桂洪集團旗下紅磡曼翹，早前減價推售最後貨尾，周二(24日)售出其中1伙，為23樓D室，實用面積186方呎，開放式單位，成交價338.3萬元，呎價約18,188元。該單位曾於2021年9月以481.2萬元售出，並在2022年4月終止交易，現時重新售出，做價較3年前低約142萬元或30%。

● 將軍澳海茵莊園一房成交價542萬元

● 啟德GRANDE MONACO天際特色戶呎售30,325元

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，周二(24日)售出天際複式戶，為低座D座3樓及5樓B室，實用面積1,377方呎，屬四房兩套及工作間間隔，連413方呎天台及89方呎平台，成交價4,175.8萬元，呎價約30,325元。據悉，買家購入計劃自住。