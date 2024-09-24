多個新盤周六齊開賣爭客 元朗現樓項目佔120伙
2024年09月24日 22:53
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發展商推盤節奏明顯加快，多個樓盤部署周六展開新一輪銷售，元朗現樓項目開售120伙佔最多。紅磡貨尾盤重新售出早前終止交易的單位，最新做價較3年前低三成。
●元朗站The YOHO Hub II周六賣120伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周二(24日) 公布新一輪銷售安排，落實周六(28日)出售120伙，折實平均呎價約14,623元。將發售單位包括50伙兩房戶及70伙三房間隔，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元。發售當日劃分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家須購買一伙實用面積不少於600方呎的單位，或2至4伙單位。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT收近千票
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT收票持續，發展商指，項目暫已收到近1,000張入票，以兩張價單共85伙計，超額近11倍。他指出，展銷廳已錄超過4,000參觀人次，項目快將公布銷售安排，爭取今個月內發售，計劃盡推全數已上載價單單位。
●壽臣山南天第全盤3座洋房意向價10億元
東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，周二(24日)對傳媒開放2號獨立屋以供參觀。發展商指，目標是以約10億元售出全個項目3座獨立屋。上述獨立屋實用面積4,004方呎，設有升降機。客飯廳外連1,795方呎花園，設有私人泳池。1樓為寢區範圍，設有家庭廳，2樓全層為主人睡房，對上接連877方呎天台，可享開揚景觀，另亦設車庫。
●佐敦站高臨加推26伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(24日)加推價單6號，提供26伙，折實平均呎價約23,065元，較上月推出的價單5號高約5%。該盤亦部署於周六(28日)以先到先得形式推售該批單位。是次加推的單位包括2伙1房，21伙2房及3伙3房，以高層單位為主，折實價由609.7萬至1,474.3萬元，折實呎價由21,301至25,082元。
● 長沙灣曉柏峰周六賣10伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周二(24日)上載價單5號，提供50伙，折實平均呎價約17,480元，較3個月前推出的價單4號低近1%。發展商同步落實周六(28日)以先到先得形式發售當中10伙。加推單位包括10伙開放式戶及40伙一房戶，折實價由305.28萬至571.86萬元。
● 啟德柏蔚森II上載樓書
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森II，周二(24日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，今期由第2座至第3座組成，提供750伙，主打兩房單位佔供應達86%。分布上，一房佔100伙，兩房則佔646伙，以及4伙特色單位。項目預計將於短期推出。同系列早前已推售的柏蔚森I及柏蔚森III，迄今沽出330伙，套現逾22.6億元。
● 啟德海灣第1期加推7伙享限時折扣
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周二(24日)修訂價單，再度加推約7伙可享限定折扣。包括2A座5樓N室，實用面積288方呎一房，最新折實售價約478.9萬元，折實呎價約16,628元。
● 紅磡曼翹開放式戶338萬元重新售出
桂洪集團旗下紅磡曼翹，早前減價推售最後貨尾，周二(24日)售出其中1伙，為23樓D室，實用面積186方呎，開放式單位，成交價338.3萬元，呎價約18,188元。該單位曾於2021年9月以481.2萬元售出，並在2022年4月終止交易，現時重新售出，做價較3年前低約142萬元或30%。
● 將軍澳海茵莊園一房成交價542萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(24日)錄得一房單位成交，為2座31樓C8室，實用面積284方呎，成交價542.9萬，呎價約19,116元。項目至今於年初至今共累沽324伙，套現逾17.2億。
● 啟德GRANDE MONACO天際特色戶呎售30,325元
會德豐地產旗下已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，周二(24日)售出天際複式戶，為低座D座3樓及5樓B室，實用面積1,377方呎，屬四房兩套及工作間間隔，連413方呎天台及89方呎平台，成交價4,175.8萬元，呎價約30,325元。據悉，買家購入計劃自住。