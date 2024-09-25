東方日報B1：華組合拳谷經濟　恒指衝萬九

正當市場質疑中國今年全年經濟增長能否「保5」，中國3大財金部門—中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會的掌門人周二(24日)早上聯合召開記招，其中人行行長潘功勝不但宣布減息0.2厘，預告不久下調存款準備金率(降準)0.5個百分點，更表示創設新的貨幣政策工具支持股市，初步額度達8,000億元人民幣(下同)，不排除加碼，抗擊資產價格下跌預期對中國經濟的威脅，造就中港股市周二聞訊爆升，成交激增。

人行「連環拳」打淡友，恒生指數全日勁升753點或4.13%，以接近即市高位的19,000點收市，4個月以來再度收於萬九點大關之上，成交更達2,423億港元，屬2022年5月底後最勁。理論上更受惠的A股升勢更凌厲，滬綜指飆4.15%，以即市高位2,863點收市，連升5日，創逾4年以來最大單日升幅，深成指及深圳創業板指數分別升4.36%及5.54%；兩市總成交額經歷一段時間沉寂後，按日飆逾76%，達9,713億元。

潘功勝開場即說，近期將降準0.5個百分點，向金融市場提供一萬億元長期流動性，並會按情況今年再降0.25至0.5個百分點，指目前金融機構加權平均存款準備率為7%，就算降準仍有6.6%，跟國際主要經濟體相比還有一定空間。

幾乎同步的是調低政策政率—7天逆回購操作利率0.2個百分點至1.5厘。潘預計，今次行動可帶動中期借貸便利(MLF)下調0.3個百分點，繼而令貸款市場報價利率(LPR)和存款利率下調0.2至0.25個百分點。

野村證券中國首席經濟學家陸挺評論，放寬貨幣政策可提振信心，要扭轉經濟滑坡卻恐怕不夠，「財政政策應該坐在前排」，但提醒不宜對外界的呼籲期望太高，直接派錢或消費券的機會頗低。他預期，隨着經濟前景未來幾個月轉差，中央應該會推出針對房地產、鄉鎮退休金、鼓勵生育等財政刺激套餐，規模會略低於國內生產總值(GDP)的3%。

減息確有局限，尤其是信貸需求低迷的當下，所以人行周二乾脆推出新猷救股市。首先是「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5,000億元，支持合資格的證券、基金、保險公司以其債券、股票ETF(交易所買賣基金)、滬深300成分股為抵押，經人行換入國債、央行票據等，獲得的資金只可投資股市；潘說︰「我跟證監會吳清主席說了，再來5,000億(元)我們態度是開放的。」內媒引述「接近央行人士」指，這項旨在為股市帶來增量資金的貸款工具「不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。」

為配合上市公司的「市值管理」，人行又設立3,000億元的股票回購增持再貸款，引導銀行借錢給上市公司及主要股東回購或增持股票。就之前市傳中央擬設立兩萬億元的平準基金，潘功勝表示「正在研究」，但沒有提及規模。

黃國英資產管理創始人黃國英認為，現時暫無壞消息令「中港股忽然瓜柴」，港股在「熊市反彈」下仍有尋寶機遇，建議可內險及大型科網股，原因是內險股不似內需股般有「內捲」問題，加上一旦股市上揚變相「幫手賭埋一份」，以及新業務表現可以接受。

被問到今次「放大招」能否拯救內地經濟，他分析，內地仍存在眾多結構問題，如樓市爆煲、生育率低、外交問題等，目前最重要是給外界「民企可以做大做強」的信心，因內地與日本昔日「迷失30年」不盡相同，後者是國內通縮，但企業仍成功出海，反觀內地民企出海隨時會遭打壓，所以且看中央能否放寬民企監管，令企業重生。

儘管恒指升逾4%是去年3月後最勁，但港股通轉錄淨賣出逾43億港元，沽空金額也倍增。