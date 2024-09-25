【東方日報產評】美股高處不勝寒　十月驚奇要提防

美國政界素來有「十月驚奇」(October Surprise)的說法，因為總統選舉在11月初舉行，故10月發生的重大事件往往對選情有着最大的影響。雖然政治事件未必直接對經濟造成重大衝擊，但考慮到近年美股屢創新高，估值水平已升至幾乎不可持續的高位，任何風吹草動都足以引起市場恐慌。畢竟投資者最擔心就是不確定因素，無法估量的危機才是最恐怖。

最大恐懼來自未知——這一點在金融市場往往有着最直接的體現，當有突如其來的壞消息出現時，多數人的反應都是立即拋售手頭股票，而不是仔細考慮消息所帶來的實際影響會有多大，再從長計議。反之，當有好消息時，投資者就會一窩蜂地買入，不管股票估值是否過高、有沒有潛在風險。

當然這種現象乃人性本質使然，雖然所有人都希望投資獲利，但往往要對抗人性，一如股神巴菲特所言︰「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」。可惜世上只有一位巴菲特能登上神壇，大多數人都無法抑制從眾的本能。

至於今年10月是否會有驚奇事件發生？這也確實難說，因為「黑天鵝」事件的特質就是無法預測，正正因為不可預知，才更加可怕。此前發生的特朗普遇刺、拜登退選這類震撼消息，某程度上也算得上是不大不小的「黑天鵝」，但由於距離選舉日甚遠，市場在經歷了最初的動盪後，很快便回歸平靜。

不過，真正危機來襲前，往往會經歷多次的「虛驚一場」，直到所有人都放鬆警覺，才突然殺個措手不及。雖然未知因素不可控，但可以確定的是，美股的估值如今已顯著地高於歷史平均水平，市場似乎一面倒地看升美股，總覺得牛市神話可以無限期延續下去。從歷史上來看，這往往是最危險的時候，正如金融海嘯發生前，誰人能想到美國泡沫會爆破？再貼身一點的例子，在數年前的香港，又有多少人能估中如今樓市大跌，負資產飆升的情況？

經濟議題是美國民眾最關注的焦點，因此任何足以左右選情的「黑天鵝」事件，都很可能與經濟相關。雖然聯儲局已開啟減息周期，但此前長期高利率的環境，必然埋下不少隱患。更何況聯儲局主席鮑威爾向來反應遲鈍，正如他當初太遲才開始加息，導致美國通脹失控式飆升，不得不瘋狂大幅上調利率。如今各界所擔憂的，是他今次太遲才開始減息。

從國內生產總值(GDP)數據來看，美國經濟增長似乎仍保持穩健。不過，如今美國經濟絕非一面倒地向好，特別是ISM製造業採購經理指數(PMI)已連續5個月處於萎縮區間。此前亦不時有學者提出「滾動式衰退」的說法，意指經濟發展失衡，一些行業表現極好，另一些行業則極差。

現在就此斷定美股升勢完結是言之尚早，尤其這情況出現，對執政民主黨選情並不利。不過，在高估值加上經濟隱患重重，現在押注美股並不明智，且提防圍繞美元、美股持續大幅波動，將對環球金融市場帶來衝擊，若自問抵受不住風高浪急，還是作壁上觀自保。