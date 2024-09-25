陳樂怡：手機設備股料受惠換機潮
2024年09月25日 04:00
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內地再度推出政策組合拳，超出預期的措施提振投資情緒。除了預期以內的下調存款準備金率、降息，以及減存量房貸利率外，還提到創設新的政策工具以支持股票市場發展，相對而言有較大的想像空間。預計港股短期氣氛向好，風險偏好改善，恒生指數上望今年5月高位19,706點，惟留意投資者焦點將會逐步轉移至政策執行情況及實際效用。
另方面，市場研究機構TechInsights的資料顯示，在蘋果公司(Apple Inc.)的主要市場中，iPhone 16 Pro和Pro Max的買家能夠比以往更快收到手機。在美國、中國和英國，黑色256 GB版本的iPhone 16 Pro和Pro Max的出貨時間分別比iPhone 15 Pro和15 Pro Max縮短了一至兩周及兩至3周。iPhone新手機銷情慢熱，或與人工智能(AI)功能Apple Intelligence分階段推出有關，需求或延後釋放，短線拖累Apple供應鏈股份表現。
不過，相信AI加快滲透的中線結構性增長主題不變。Apple以外的品牌下半年亦有重磅新機面世，其中華為三摺疊手機銷情火熱，另小米集團(01810)將於9月26日舉行發布會。預計經過去庫存周期，全年手機零部件出貨量回升，加上高端產品佔比增加，利好平均售價向上，展望2025年規格升級有望重新加快。龍頭手機設備股現趁低吸納的機會。
客戶補單利好申洲業績
個股方面，可留意申洲國際(02313)。公司上半年盈利優於市場預期，主要受惠於國際客戶完成去庫存，逐步回補訂單，推動產能使用率回升，毛利率取得明顯改善。公司於海外產能持續拓展，有效降低地緣政治風險，而且效率具提升空間，利潤率有望進一步上升。估值上，申洲現價對應2024財年預測市盈率14.9倍，低於過去5年平均水平，該股可上望74元，支持位57元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)