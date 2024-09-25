陳樂怡：手機設備股料受惠換機潮

內地再度推出政策組合拳，超出預期的措施提振投資情緒。除了預期以內的下調存款準備金率、降息，以及減存量房貸利率外，還提到創設新的政策工具以支持股票市場發展，相對而言有較大的想像空間。預計港股短期氣氛向好，風險偏好改善，恒生指數上望今年5月高位19,706點，惟留意投資者焦點將會逐步轉移至政策執行情況及實際效用。

另方面，市場研究機構TechInsights的資料顯示，在蘋果公司(Apple Inc.)的主要市場中，iPhone 16 Pro和Pro Max的買家能夠比以往更快收到手機。在美國、中國和英國，黑色256 GB版本的iPhone 16 Pro和Pro Max的出貨時間分別比iPhone 15 Pro和15 Pro Max縮短了一至兩周及兩至3周。iPhone新手機銷情慢熱，或與人工智能(AI)功能Apple Intelligence分階段推出有關，需求或延後釋放，短線拖累Apple供應鏈股份表現。

客戶補單利好申洲業績

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)