投委會：投資黃金代幣前　有咩要考慮？

隨着市面上出現愈來愈多應用金融科技的投資產品和服務，有本地銀行運用分布式分類帳技術(包括智能合約)，推出獲證監會認可的黃金代幣產品，為投資者提供投資黃金一個新選擇。如果投資者有興趣透過黃金代幣投資黃金，應先留意以下要點。

一、黃金支持特點：投資者應留意有關代幣是否得到實物黃金的支持。有些黃金代幣可能會有實物黃金的支持，有些則沒有。

二、購買黃金代幣：現時獲證監會認可的黃金代幣產品，可能只可以透過其產品發行人認購及贖回(即初級市場)。有些非證監會認可的黃金代幣可能會於二手市場買賣，並以較其所代表的相關黃金為高(溢價)或低(折讓)的價格買賣。

三、不受規管的交易平台：如這些平台停止運作、倒閉、遭受黑客攻擊或發生任何挪用資產事件，投資者有機會失去於這些平台持有的全部投資。

四、定價機制：投資者應留意發行人怎樣釐定買賣價格，其中發行人可能會就買賣黃金代幣收取某個百分比的利潤率，而該利潤率會因應買賣時間而有所不同。

五、相關黃金：相關黃金可能有不同的成色(例如九九金或九九九九金)，相應的價值亦不一樣。如果投資者想投資黃金代幣，就要對相關黃金有所了解。

六、非保本：黃金代幣屬於投資黃金的工具，並非存款產品。投資者要衡量黃金市場的風險。黃金代幣的價值可能會下跌，令你的投資蒙受損失。

七、新技術：投資者應留意代幣化安排所帶來的相關風險，例如網絡安全、系統中斷、潛在未被發現的技術缺陷、仍在發展階段的監管法規，以及現有法律應用的潛在挑戰。

投資者在買賣黃金代幣前，謹記查閱它們是否得到證監會認可。非認可投資產品的風險可能很高，有關投資者在《證券及期貨條例》下所得到的保障非常有限或沒有保障，而他們亦有可能會損失所有投資。另外，對於證監會認可的黃金代幣產品，投資者在買賣前應做足功課，從其銷售文件，包括產品資料概要中，了解更多其投資特點和風險，以評估有關產品是否適合自己。

投委會